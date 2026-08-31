به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی، روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان تأمیناجتماعی با دو بانک کشور، گفت: این طرح، توجه ذینفعان سازمان تأمیناجتماعی را جلب میکند.
وی افزود: ما باید بتوانیم یک سازمان تأمیناجتماعی پایدار و خدمت رسان را برای بیمهشدگان فراهم کنیم.
محمدی گفت: اگر می خواهیم تأمیناجتماعی پایدار داشته باشیم، کارفرمای ما باید بتواند تولید پایدار داشته باشد. اگر غیر از این باشد، سازمان تأمیناجتماعی نیز در خدمت به بیمهشدگان دچار مشکل خواهد شد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی اظهار داشت: ما دنبال این هستیم که جلسات خودمان را با جامعه کارفرمایی، گام به گام جلو ببریم.
محمدی گفت: ما نباید از ابزارهای قهری در مواجهه با کارفرمایان استفاده کنیم و طرح همگام، در همین راستا اجرا میشود.
وی افزود: موضوع استفاده از اوراق گام در سازمان تأمیناجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود که انتظار می رود با اجرای این طرح، بیش از پیش از چنین طرحهایی استفاده کنیم.
محمدی اظهار داشت: امروز نظام سلامت کشور نیاز به حمایت های بیشتری دارد و باید بتوان از طریق راههای نو و ایده های جدید، به حمایت پایدار از نظام سلامت پرداخت.
طرح همگام، در راستای بهرهگیری از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه دیون کارفرمایان به سازمان تأمیناجتماعی، اجرا میشود.
این امکان برای سازمان تأمیناجتماعی فراهم می شود که مسیر تادیه بدهی ها و مطالبات خودش را به صورت شفاف، پیگیری کند.
بر اساس این طرح، قابلیت انتقال این اوراق فراهم شده است.
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