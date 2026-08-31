افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای گوری زهک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، پروژه آسفالت گرم معابر روستای گوری با حضور مسئولان شهرستان و جمعی از ساکنین روستا افتتاح شد.

روح الله جهانتیغ فرماندار زهک در حاشیه این مراسم گفت: این پروژه با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت دهیاری روستای گوری و از محل اعتبارات قیر رایگان به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با مساحت ۱۰ هزار مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شده که تعداد ۳۵۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شده اند.

لازم به ذکر است؛ اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های عمرانی و تسهیل تردد ساکنین منطقه خواهد داشت.