رنجبر: وحدت ملت ایران برگ برنده ما در برابر دشمن است

حجت‌الاسلام مهدی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: یکی از اذکار ارزشمند و سفارش‌شده در ایام ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) است که باید آن را با توجه و نیت خالص بر زبان جاری کنیم.

وی افزود: خداوند متعال در سوره احزاب می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ ۚ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» و صلوات از اذکار بسیار مهمی است که در فرهنگ دینی ما جایگاه ویژه‌ای دارد.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: در روایات و سیره بزرگان، برای برطرف شدن مشکلات و گرفتاری‌ها به نذر صلوات توجه ویژه‌ای شده است و برخی بزرگان در هنگام گرفتاری، تعداد مشخصی صلوات نذر می‌کردند؛ بنابراین در ایام ماه ربیع نیز می‌توانیم این ذکر شریف را بیشتر بر زبان جاری کنیم.

رنجبر تصریح کرد: یکی از نیت‌های مهم ما می‌تواند دعا برای نابودی کفر، استکبار جهانی و دشمنان اسلام و همچنین تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) باشد و امیدواریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، زمینه پیروزی جبهه حق فراهم شود.

وی بیان کرد: امام جعفر صادق(ع) درباره ویژگی‌های یاران حضرت مهدی(عج) می‌فرمایند کسی که دوست دارد از یاران امام زمان(عج) باشد، باید سه ویژگی مهم داشته باشد؛ نخست منتظر بودن، دوم اهل ورع و تقوا بودن و سوم برخورداری از اخلاق نیکو.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: انتظار به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه انتظار واقعی به معنای ایستادگی، آمادگی و تلاش برای فراهم کردن زمینه ظهور است و باید از خودمان بپرسیم که تا چه اندازه برای ظهور حضرت آماده هستیم و چه میزان در مسیر سربازی امام زمان(عج) حرکت کرده‌ایم.

رنجبر اضافه کرد: کسی که می‌خواهد یار امام زمان(عج) باشد، باید اهل ورع و تقوا باشد؛ یعنی از گناه دوری کند و در برابر گناه آشکار در جامعه نیز نسبت به وظیفه خود بی‌تفاوت نباشد و در چارچوب شرع و با روش صحیح، نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع حجاب نیز وظیفه مسئولان و دستگاه‌های متولی به جای خود محفوظ است، اما هر مسلمانی باید از خود بپرسد برای آگاه کردن افرادی که ممکن است نسبت به احکام الهی آگاهی کافی نداشته باشند، چه اقدامی انجام داده است.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان بیان کرد: سومین ویژگی یاران امام زمان(عج)، محاسن اخلاق است؛ خوش‌اخلاقی باید از خانواده آغاز شود و انسان ابتدا در برابر همسر و فرزندان خود اخلاق نیکو داشته باشد و سپس این رفتار را به جامعه و دیگران گسترش دهد.

رنجبر ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته وحدت بر اهمیت وحدت تأکید کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری باید بدانیم که وحدت و همدلی، برگ برنده ملت ایران در برابر دشمنان است.

وی یادآور شد: وحدت باید حول محور ولایت باشد و همه ما باید گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشیم؛ هر سخنی که در مسیر تقویت وحدت و در چارچوب رهنمودهای رهبری باشد، به انسجام جامعه کمک می‌کند و در مقابل، سخنانی که برخلاف مسیر ولایت باشد، به وحدت آسیب می‌زند.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: دشمن باید بداند که ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئه‌ها متحد است و نیروهای مسلح نیز با اقتدار و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم نباید تحت تأثیر شایعات و فضاسازی‌های دشمن در فضای مجازی قرار گیرند.

رنجبر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: بیان نقاط قوت کشور به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست، بلکه برخی مسائل و مشکلات باید در داخل کشور و با تدبیر مسئولان حل‌وفصل شود و نباید به ابزاری برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.

وی ادامه داد: کشور مانند یک خانواده است و همان‌گونه که مسائل داخلی یک خانواده نباید در برابر دیگران مطرح شود، مسائل و مشکلات کشور نیز باید با مدیریت و همدلی در داخل حل شود و در کنار تلاش برای رفع ضعف‌ها، نقاط قوت و دستاوردهای کشور نیز برای مردم تبیین شود.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ، مقاومت در برابر دشمنان و حضور مردم در صحنه از نقاط قوت کشور است که باید برای جامعه تبیین شود؛ مردم ایران نشان داده‌اند که در دفاع از کشور، نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی در میدان حضور دارند.