به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر هدایتی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در دیدار با نبی‌الله شکیبایی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان شمالی، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های فرهنگی نیازمند هم‌افزایی و تعامل نهادهای فرهنگی و انقلابی است.

وی افزود: تقویت همکاری‌های مشترک در راستای تحقق اهداف فرهنگی، ترویج ارزش‌های اسلامی و حمایت از برنامه‌های دینی و قرآنی، از اولویت‌های کاری این اداره کل خواهد بود.

حجت الاسلام هدایتی ضمن قدردانی از حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و تبریک انتصاب خود، تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی آمادگی کامل برای همکاری و تعامل با مجموعه‌های فرهنگی و انقلابی استان دارد.