به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، سرهنگ نادر سرکاری با بیان این مطلب اظهار داشت:برابر گزارش های مردمی مبنی بر اینکه فردی به نام "شهریار" در منطقه فردیس کرج در امر تهیه و توزیع مشروبات الکلی فعالیت می کند، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با شناسایی دقیق آدرس فرد مورد نظر و هماهنگی با مراجع قضایی، "شهریار" طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و منزل وی نیز مورد بازرسی قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به اینکه شهریار درهنگام بازرسی از منزلش به جرم فروش مشروبات الکلی اعتراف کرد، یادآور شد: وی به ماموران گفت که محل دپوی مشروبات الکلی در مکان دیگری است و چنانچه ماموران بخواهند می تواند آنها را به آن منطقه ببرد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران والبرز تصریح کرد: ماموران با توجه به اصرار متهم دستگیر شده برای رفتن به محل دپو مشروبات الکلی و همچنین اضطراب و استرس او متوجه شدند که وی تصمیم دارد ماموران را هرچه زودتر از منزل خود خارج کند.

وی گفت: وقتی ماموران متوجه نقشه متهم شدند با حساسیت و دقت بیشتری به بازرسی خود ادامه دادند تا اینکه مقدار 6 کیلو و 300 گرم مواد روان گردان از نوع شیشه و تعداد 289 بطر مشروبات الکلی و مبلغ 400 هزار تومان اسکناس جعلی کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران و البرز تصریح کرد: متهم پس از کشف مشروبات الکلی و مواد روان گردان برای اینکه از چنگال قانون رهایی یابد به ماموران حاضر در صحنه عملیات مبلغ 13 میلیون تومان به همراه یک دستگاه خودرو پراید پیشنهاد رشوه داد که ماموران با صحت عمل و وظیفه شناسی خود پیشنهاد متهم را رد کرده و وی را به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی دادند.