به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید سه شنبه شب در جمع مردم شهرستان قاینات اظهارداشت: مردم ایران اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی، تثبیت و بقای آن این امر مهم را به اثبات رسانده اند که هر موقع اتحاد بیشتر بوده برکات و نعمات الهی نیز بیشتر شده است.

وی ادامه داد: لازمه یک تحول عمیق و پیشرفت و توسعه در تمامی بخشهای عمرانی، صنعتی، خدماتی ، آموزشی و... تقویت ارزش های الهی و حفظ اتحاد، انسجام و یکپارچگی است.

وی به اقدامات دولت عدالت گستر نهم و دهم در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: تصمیمات و اقدامات باید مبتنی بر نیازها، اعتبارات وبر اساس کارهای کارشناسی شده باشد تا حقی از مردم تضییع نشده و همگان بتوانند از مواهبی که به یمن خون شهدا و رهبری پیامبر گونه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری به وجود آمده استفاده کنند.

وی ادامه داد: رویکردهای خوب و مبتنی بر تعالیم دینی و نگرش های مردمی دولت نهم و دهم وتوجه به اکرام توده های مختلف مردم، رفع محرومیت وتوجه به مناطق کمتر توسعه یافته از مهمترین مباحثی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

استاندارخراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی و شهرستان قاینات در زمینه پایبندی به ارزش های دینی ویژگی های خاصی دارد، گفت: شهرستان قاینات در طول انقلاب در زمینه تبعیت از ولایت فقیه پیشگام بوده است.

رشید به بحث گازرسانی به شهر اسفدن، حاجی آباد و زهان اشاره کرد و افزود: مطالعات این پروژه در حال انجام است و از سال آینده وارد عملیات اجرایی خواهد شد.

وی به احداث سالن چند منظوره ورزشی در اسفدن در آینده ای نزدیک اشاره کرد و بیان داشت: تقویت بازارچه های مرزی، کمک به اشتغال خرد و خانگی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، یکپارچه سازی اراضی، ارائه تسهیلات به کشاورزان و توسعه استراتژیک زرشک و فرآوری آن از اولویت های کاری امسال در استان است.

استاندارخراسان جنوبی در این سفر در خصوص تامین اعتبار به منظور ترمیم کانال های بتنی انتقال آب، توسعه کشاورزی، کمک به ساخت مصلی و کمک به تغییر کوره های سنتی به صنعتی از طریق ارائه تسهیلات لازم در شهر اسفدن قول مساعد داد.