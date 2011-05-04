به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، همایش منطقه ای معاونان منابع طبیعی کشور صبح چهارشنبه با حضور معاونان ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، کرمان، یزد، اصفهان، جیرفت و کهنوج، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و سمنان آغاز شد.

اهداف و برنامه های مهم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 90 در ابعاد مختلف آبخیزداری، حفاظتی و ... در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بررسی و تبیین سیاستها و اهداف این سازمان در برنامه پنجم توسعه، برنامه های سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، عملیات بهره وری بخش کشاورزی و سیاستهای کلی این سازمان در سال 90 از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.