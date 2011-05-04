به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، ذکریا یازرلو صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از معلمان و مدیران نمونه شهرستان بهشهر در سالن توحید بهشهر افزود: کثرت فعالیتهای آموزش و پرورش فرصتی برای پرورش انسانهای متعالی و جامعه ای هدفمند است که باید از این فرصت بدرستی استفاده شود.

وی اظهار داشت: کثرت آموزش و پرورش بیانگر آن نیست که افراد آن انگیزه و فایده اقتصادی برای جامعه ندارند بلکه به دلیل اینکه این نهاد دستگاه مولد سرمایه اجتماعی است، نهال توسعه و بسترسازیهای فرهنگی از این نهاد رشد می کند.

یازرلو با اشاره به بیمه طلایی در بین فرهنگیان یادآور شد: بیمه طلایی مرهون نگاه متفاوت در آموزش و پرورش است و کثرت های این نهاد باید تبدیل به فرصت شود.

وی ادامه داد: در گذشته هیچ بودجه جداگانه ای غیر از مدرسه سازی در اختیار وزارتخانه نبوده که اکنون با ایجاد تبصره ای در بودجه سالانه، ارقام قابل توجهی برای نظام تعلیم و تربیت اختصاص می یابد.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: سند جامع علمی کشور یکی از این موارد است که بر اساس آن، ایران در مجامع بین المللی و در رقابت با کشورهای دیگر به سرانجامی مطلوب همراه با شان ایران اسلامی خواهدرسید.

یازرلو اضافه کرد: با ایجاد اختراعات و اکتشافات توسط دانش آموزان و فرهنگیان، جامعه ای دانش بنیان براساس هویت ایرانی اسلامی ایجاد می شود.

وی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده در برنامه توسعه و بودجه بندی ها، مقرر شد که 20 درصد از تولید ناخالص ملی ایران در سال 1404 براساس یافته های اندیشمندان در عرصه اختراعات و اکتشافات و در امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت هزینه شود.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: بر این اساس در سال گذشته تولید ناخالص ملی کشور،400 هزار میلیارد تومان بوده که اگر 20 درصد از این مقدار به آموزش و پرورش اختصاص می یافت برابر با 80 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که کل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، 13 هزار میلیارد تومان است.

یازرلو با بیان اینکه کیفیت بخشی در آموزش و پرورش باید در راس برنامه ها باشد، بیان کرد: مسئولیت عمده آموزش و پرورش کیقیت بخشی در جامعه است که نباید نادیده گرفته شود.

وی اظهار داشت: افزایش اعتقادات و توجه به مسائل دینی از جمله اموری است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد و معلمان در راستای تعالی آن تلاش کنند.

در این مراسم از معلمان و مدیران نمونه شهعرستان بهشهر تجلیل شد.