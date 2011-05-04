به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی در حاشیه برنامه تجلیل از معلمان در جمع خبرنگاران خصوص دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: این دانشگاه در آینده ای نزدیک فعال خواهد شد و افزون بر برگزاری دوره های ضمن خدمت، می تواند حوزه های آموزشی و پرورشی و بصیرت افزایی و توسعه مراکز فرهنگی تربیتی از قبیل کانون فرهنگی تربیتی و اردوگاه و فضاهای ورزشی، حرکت به سمت توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان را تسریع نماید.

حلیمی افزود: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه جذب نیرو باید با دریافت مجوز از معاونت راهبردی و ریاست جمهوری و به شکل برگزاری آزمون استخدام در بین دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: تا کنون هیچ گونه مجوزی در مورد استخدام نیرو توسط آموزش و پرورش دریافت نشده ضمن اینکه هیئت دولت جذب هر گونه نیرو در استان البرز را طی مصوبه ای ممنوع کرده است.

حلیمی ادامه داد: بافت جغزافیایی استان البرز به گونه ای است که تشکیل نواحی آموزش و پرورش جدید با توجه به آمایش منطقه ای نیازی ضروری است که با اجرای آن آمار دانش آموزان مناطق یکسان خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به تقسیمات کشوری پیش بینی می شود تعداد شهرستانهای استان افزایش یابد و تصمیم گیری دراین موضوع را به ابلاغ وزارت کشور موکول کرده ایم.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی مصرف بهینه همراه با بهره وری دانش آموزان و تربیت اقتصادی آنها عنوان کرد: استفاده مناسب و مطلوب از منابع مالی و فضاهای موجود، تبدیل به احسن کردن منابع و استفاده در موارد ضروری و نیاز، در سال جاری باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز ابراز کرد: در سال تحصیلی 91-90 کاستن از میزان افت تحصیلی و پایین آمدن درصد تکرار پایه دانش آموزان در رده های مختلف تحصیلی از سال اول ابتدایی تا دوره پیش دانشگاهی را وجه همت خود قرار دادیم.

حلیمی افزود: با پیگیریهای معاونین اداره کل پست های مورد نیاز تامین شده است و سایر موارد نیز که اغلب در رده های کارشناسی نیاز است در آینده ای نزدیک جذب خواهند شد.