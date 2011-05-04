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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

دانشگاه وی‍ژه فرهنگیان بزودی در استان البرز دانشجو می پذیرد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت : دانشگاه ویژه فرهنگیان در جهت استفاده از توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان در استان البرز راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی در حاشیه برنامه تجلیل از معلمان در جمع خبرنگاران خصوص دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: این دانشگاه در آینده ای نزدیک فعال خواهد شد و افزون بر برگزاری دوره های ضمن خدمت، می تواند حوزه های آموزشی و پرورشی و بصیرت افزایی و توسعه مراکز فرهنگی تربیتی از قبیل کانون فرهنگی تربیتی و اردوگاه و فضاهای ورزشی، حرکت به سمت توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان را تسریع نماید.

حلیمی افزود: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه جذب نیرو باید با دریافت مجوز از معاونت راهبردی و ریاست جمهوری و به شکل برگزاری آزمون استخدام در بین دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: تا کنون هیچ گونه مجوزی در مورد استخدام نیرو توسط آموزش و پرورش دریافت نشده ضمن اینکه هیئت دولت جذب هر گونه نیرو در استان البرز را طی مصوبه ای ممنوع کرده است.

حلیمی ادامه داد: بافت جغزافیایی استان البرز به گونه ای است که تشکیل نواحی آموزش و پرورش جدید با توجه به آمایش منطقه ای نیازی ضروری است که با اجرای آن آمار دانش آموزان مناطق یکسان خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به تقسیمات کشوری پیش بینی می شود تعداد شهرستانهای استان افزایش یابد و تصمیم گیری دراین موضوع را به ابلاغ وزارت کشور موکول کرده ایم.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی مصرف بهینه همراه با بهره وری دانش آموزان و تربیت اقتصادی آنها عنوان کرد: استفاده مناسب و مطلوب از منابع مالی و فضاهای موجود، تبدیل به احسن کردن منابع و استفاده در موارد ضروری و نیاز، در سال جاری باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز ابراز کرد: در سال تحصیلی 91-90 کاستن از میزان افت تحصیلی و پایین آمدن درصد تکرار پایه دانش آموزان در رده های مختلف تحصیلی از سال اول ابتدایی تا دوره پیش دانشگاهی را وجه همت خود قرار دادیم.

حلیمی افزود: با پیگیریهای معاونین اداره کل پست های مورد نیاز تامین شده است و سایر موارد نیز که اغلب در رده های کارشناسی نیاز است در آینده ای نزدیک جذب خواهند شد.

کد مطلب 1304854

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