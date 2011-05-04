به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی با اعلام اینکه کیفی سازی و توسعه هدفمند از اهداف آموزش عالی است، اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید با برنامه راهبردی مسیر توسعه علمی و کیفی آموزش عالی را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) که دانشگاه محل انسان سازی است، افزود: انسان‌سازی از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت علوم است و باید افرادی در این محیط علمی و آموزشی تربیت یابند که در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود، نیازسنجی را برای تحقق سند چشم انداز لازم دانست و افزود: باید رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی را برطبق نیازهای جامعه تدوین کرد.

وی از دانشگاه‌ها خواست تا برای تدوین سند چشم‌انداز، ابتدا سند تحول راهبردی را مطابق با برنامه پنجم برنامه‌ریزی کنند.

قدیمی همچنین آمایش دانشگاه‌ها را مطابق بر سه اصل منطقه‌ای، ملی و فرامنطقه‌ای برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر 30 استان کشور دانشگاه کاشان و هنر اصفهان به طور مستقل در آمایش وزارت علوم شرکت کردند تا سند توسعه راهبردی خود را براساس برنامه پنجم الزامات آمایش و نقشه کشور تهیه کنند.