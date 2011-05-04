به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب در نشستی با موضوع تخصصی شعر میزبان علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر خواهد بود.

این نشست ساعت 14 روز جمعه 16 اردیبهشت ماه در محل غرفه مجمع ناشران انقلاب (منا) در سالن شبستان نمایشگاه کتاب تهران برگزار می شود.

در این نشست که به همت انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود، یوسفعلی میرشکاک و تنی چند از شاعران جوان و پیشکسوت حضور خواهند یافت تا این نشست را با عنوان نگاهی به شعر و شاعری علی معلم دنبال کنند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری نیز در این نشست شرکت کند.

علی معلم تاکنون بیشتر مجموعه شعرهای خود را در انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت ماه میزبان علاقه‌مندان است.