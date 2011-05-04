1900 کودک تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی بیمه عمر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زیبا مجرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح در دو شکل بیمه‌ آتیه و بیمه کودکان آسمانی در حال اجرا است.

وی در مورد طرح بیمه آتیه گفت: در این طرح که مدت آن 10 سال است، 700 فرزند بهزیستی به مبلغ حداکثر 3 میلیون تومان بیمه شده‌اند.

وی توضیح داد: شرکت بیمه‌گر، برای هر یک از فرزندان بهزیستی، یک بیمه ‌نامه سه میلیون تومانی در نظر گرفته که حق بیمه آن توسط سازمان بهزیستی و به صورت سالانه پرداخت می‌ شود.

وی اضافه کرد: اگر در طول این 10 سال، فرزند بیمه شده، خدای ناکرده به دلیل حادثه، فوت کند، مبلغ 6 میلیون تومان به سازمان بهزیستی به عنوان ولی قانونی وی داده می‌ شود تا صرف سایر فرزندان شود یا به صلاحدید ولی، مصرف شود.

وی گفت: اگر این فرزند در طول ده سال مورد نظر، فوت نکند تمام مبلغ بیمه‌ نامه، در پایان قرارداد به خود فرزند داده می‌ شود تا در زندگی آینده‌اش از آن به عنوان سرمایه‌ زندگی استفاده کند.

مجرب در خصوص طرح بیمه‌ کودکان آسمانی گفت: در این طرح که از 5 سال پیش آغاز شده، خیرین و حامیانی که مایلند برای فرزندان بهزیستی خدمتی انجام دهند اما اعتماد لازم را به دستگاه‌های دولتی ندارند، یک بیمه ‌نامه خریداری می ‌کنند و در قرارداد قید می ‌کنند که اگر فوت کردند، مبلغ بیمه‌ نامه به سازمان بهزیستی داده شود تا به یکی از فرزندان تحت پوشش این سازمان پرداخت شود.

وی افزود: در طرح بیمه کودکان آسمانی یک‌ هزار و 200 نفر از فرزندان بهزیستی تحت پوشش هستند و هیچ محدودیتی برای خیرینی که در آینده بخواهند به این طرح بپیوندند، وجود ندارد.

کارشناس شبه‌خانواده‌ بهزیستی خراسان رضوی گفت: در این طرح، بیمه‌گذار یعنی همان نیکوکاری که بیمه‌ نامه را به نفع فرزند ما خریداری کرده، در طول مدت قرارداد که 15 سال می‌ باشد، حق بیمه‌ اندکی را در طول سال پرداخت می‌ کند و در پایان مدت قرارداد، در صورت حیات یا فوت خیر، تمام مبلغ بیمه‌ نامه در اختیار بهزیستی قرار می‌ گیرد تا برای مددجویان هزینه کند.

وی ادامه داد: قرارداد بیمه ‌نامه‌های گروه اول در سال 94 تمام می‌ شود یعنی تا 4 سال دیگر، مبلغ این بیمه ‌نامه‌ها در اختیار سازمان قرار می ‌گیرد تا برای کودکان بهزیستی هزینه شود.

وی تأکید کرد: در طرح بیمه‌ کودکان آسمانی که از سوی خیرین و حامیان انجام می‌ شود، از آنجا که حق بیمه به صورت سالانه پرداخت می ‌شود فشار مالی به خیر وارد نمی‌ گردد و در پایان قرارداد، کل مبلغ بیمه ‌نامه از طریق سازمان بهزیستی در اختیار فرزندی که شخص خیر در بیمه ‌نامه قید کند قرار می ‌گیرد که می ‌تواند آینده‌ وی را از نظر مالی تضمین کند.

مجرب خاطرنشان کرد: بیمه‌ کودکان آسمانی، راهی است که هر نیکوکاری بتواند با پرداخت مبالغ کمی در سال، آینده‌ یک فرزند بی‌ سرپرست را از نظر مالی تأمین کند و مانند یک پدر در آینده‌ این فرزند، نقش‌ آفرین باشد.

به گفته‌ این مسئول، تمام فرزندان بیمه شده، از مراکز بهزیستی مشهد بوده و ادارات بهزیستی شهرستان‌ها نیز در حال توجیه و تشریح نیکوکاران منطقه خود در زمینه‌ کمک به کودکان بی‌ سرپرست هستند.