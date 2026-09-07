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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

صدای انفجار و تیراندازی مربوط به رزمایش آموزشی در اطراف بجنورد است

صدای انفجار و تیراندازی مربوط به رزمایش آموزشی در اطراف بجنورد است

بجنورد- روابط عمومی ارتش اعلام کرد که احتمال شنیده شدن صدای انفجار یا تیراندازی در بجنورد و روستاهای اطراف، مربوط به اجرای برنامه‌های آموزشی و رزمایش در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه‌ای که از سوی مراجع ذی‌ربط صادر شده است، به ساکنان شهرستان بجنورد و روستاهای اطراف اعلام شد که طی روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه جاری، صدای ناشی از انفجار یا تیراندازی سلاح‌های سبک و سنگین در محدوده این شهرستان شنیده خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این صداها هیچ‌گونه تهدیدی برای مردم ندارد و صرفاً مربوط به اجرای برنامه‌های آموزشی و رزمایش نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تماس غیرضروری با مراکز فوریت‌های پلیسی (۱۱۰) و اورژانس (۱۱۵) در این دو روز خودداری کنند تا خطوط برای موارد اضطراری واقعی باز بماند.

کد مطلب 6940554

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