صدای انفجار و تیراندازی مربوط به رزمایش آموزشی در اطراف بجنورد است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیهای که از سوی مراجع ذیربط صادر شده است، به ساکنان شهرستان بجنورد و روستاهای اطراف اعلام شد که طی روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه جاری، صدای ناشی از انفجار یا تیراندازی سلاحهای سبک و سنگین در محدوده این شهرستان شنیده خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، این صداها هیچگونه تهدیدی برای مردم ندارد و صرفاً مربوط به اجرای برنامههای آموزشی و رزمایش نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تماس غیرضروری با مراکز فوریتهای پلیسی (۱۱۰) و اورژانس (۱۱۵) در این دو روز خودداری کنند تا خطوط برای موارد اضطراری واقعی باز بماند.
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