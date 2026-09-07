سقوط داربست در پی بارندگی شدید در تالش؛ چند خودرو آسیب دید

داود قوی پنجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش شدید باران در ساعات اخیر موجب افزایش حجم روان‌آب‌ها و آبگرفتگی موقت برخی معابر شهر تالش شد که نیروهای خدمات شهری شهرداری با حضور میدانی نسبت به رفع انسداد مسیرهای عبور آب و بازگشایی معابر اقدام کردند.

شهردار تالش اضافه کرد: از نخستین ساعات تشدید بارندگی، نیروهای خدمات شهری در نقاط مختلف شهر حضور یافته و برای مدیریت آبگرفتگی‌ها و رفع موانع موجود اقدام کردند.

وی افزود: با توجه به حجم بارش‌ها، آبگرفتگی موقت در برخی معابر ایجاد شد که با تلاش نیروهای خدمات شهری، مسیرهای عبور آب بازگشایی و مشکلات موجود برطرف شد.

شهردار تالش با بیان اینکه با فروکش کردن بارندگی، وضعیت عمومی شهر به حالت عادی بازگشته است، تصریح کرد: نیروهای خدمات شهری همچنان در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل احتمالی، اقدامات لازم برای رفع موانع و خدمات‌رسانی به شهروندان در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

سقوط داربست موجب قطعی برق در برخی نقاط تالش شد

قوی‌پنجه در ادامه با اشاره به حادثه سقوط داربست در یکی از ساختمان‌های در حال احداث شهر تالش گفت: سقوط داربست یک ساختمان در حال احداث در حاشیه میدان امام علی (ع) به چند دستگاه خودرو خسارت وارد کرد و موجب آسیب به شبکه برق و قطعی برق در برخی نقاط شهر شد.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، نیروهای شرکت امور برق شهرستان در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات فنی، نسبت به رفع مشکل و برقراری مجدد برق در مناطق آسیب‌دیده اقدام کردند.

شهردار تالش با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری و عوامل شرکت امور برق شهرستان تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری تالش در شرایط نامساعد جوی و هنگام بروز حوادث، با حضور میدانی و استفاده از ظرفیت نیروهای اجرایی، رفع مشکلات و تأمین ایمنی شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: با کاهش بارندگی و رفع آبگرفتگی‌های ایجادشده، شرایط عمومی شهر تالش عادی است و تردد در معابر شهری جریان دارد.