به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست شورای ترافیک شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در حوزه ترافیک اظهار کرد: هرچه میزان آگاهی و التزام مردم به حقوق یکدیگر و قوانین در زندگی اجتماعی بیشتر باشد، هزینههای اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند و زمینه برای داشتن جامعهای سالمتر فراهم میشود.
مسلم سلیمانی افزود: سلامت روان افراد و ارتقای فرهنگ عمومی، پیشنیاز بسیاری از اقدامات اجتماعی است و به همین دلیل باید پیش از هر اقدامی، در همه حوزهها بر فرهنگسازی و آموزش تمرکز کنیم.
وی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، خواستار آمادگی دستگاههای اجرایی برای بازگشایی مدارس شد و گفت: شهرداران و دهیاران نسبت به رنگآمیزی، پاکسازی و ساماندهی محدوده مقابل مدارس اقدام کنند تا دانشآموزان در شرایط ایمنتری تردد داشته باشند.
فرماندار تنگستان همچنین بر کاهش سرعتکاههای غیرضروری و ساماندهی وضعیت سرعتگیرهای موجود تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به آموزش و فرهنگسازی ترافیکی در مدارس و اماکن عمومی شد.
سلیمانی با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان خاطرنشان کرد: رفع نقاط حادثهخیز در دستور کار قرار دارد و دستگاههای متولی باید با جدیت نسبت به شناسایی، اولویتبندی و رفع این نقاط اقدام کنند.
وی در پایان بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر شهرداران و دهیاران با پلیس راه تأکید کرد و گفت: همکاری و تعامل مستمر میان مدیریت شهری و روستایی و پلیس راه میتواند نقش مؤثری در مدیریت ترافیک، کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد در شهرستان داشته باشد.
در این نشست، مسائل و موضوعات مرتبط با ایمنی تردد، ساماندهی معابر و آمادگی شهرستان برای بازگشایی مدارس مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
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