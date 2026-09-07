به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در دیدار با محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر، اقتصاد دریامحور، کشاورزی، گردشگری و …. اظهار کرد: بوشهر از ظرفیتهای کم نظیری برای نقش آفرینی در رشد اقتصادی کشور برخوردار است و با حمایت دولت، فعال سازی این ظرفیتها با جدیت دنبال میشود.
زارع با بیان اینکه بخش مهمی از برنامههای استان در حوزه زیرساختی و اقتصادی در مسیر اجرا قرار گرفته، افزود: در هفته دولت سال جاری بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ طرح اقتصادی و پروژه عمرانی در استان بوشهر به بهرهبرداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که مجموع اعتبارات و سرمایه گذاری انجام شده بالغ بر ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اجرای این طرحها و پروژهها علاوه بر ارتقای زیرساختهای استان، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید، رونق فعالیتهای اقتصادی و افزایش رفاه عمومی مردم را فراهم میکند.
زارع در ادامه ضمن تشکر از رئیس محترم جمهور و اعضای دولت برای حمایت از برنامههای توسعهای استان بوشهر، یادآور شد: حمایت و پشتیبانی دولت از طرحهای اولویتدار استان به ویژه در حوزه پروژههای زیرساختی و تکمیلی نیمه تمام، موجب افزایش سرعت اجرای پروژهها و تقویت امید و اعتماد عمومی میشود.در این دیدار،
محسن حاجی میرزایی ،رئیس دفتر رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات مدیریت استان بوشهر، بر تداوم حمایت دولت وفاق ملی از برنامهها و طرحهای توسعهای استان بوشهر تاکید کرد و افزود: دولت تلاش میکند با هماهنگی میان دستگاههای ملی و مدیریت استانها، روند اجرایی پروژههای اولویتدار را تسریع کند.
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