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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

واکنش نجار به ادعاهای وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس

واکنش نجار به ادعاهای وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به ادعاهای وزرای کشور اعضای شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ادعاهای مطرح شده در بیانیه وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس که روز گذشته در امارات متحده عربی برگزار شد گفت: شایسته است وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس به جای ایراد اتهامات واهی نسبت به دیگر کشورهای منطقه و تلاش در جهت مشروعیت بخشیدن به دخالت نظامی و امنیتی برخی اعضای این شورا در بحرین و سرکوب خواسته های بر آمده از حقوق شهروندی آنها که بر خلاف اصول شریعت اسلامی و موازین پذیرفته شده حقوق بشر است به دنبال پاسخ به خواست مشروع مردم خود که ثبات و امنیت پایدار در منطقه را نیز به دنبال خواهد داشت ، باشند.

کد مطلب 1305293

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