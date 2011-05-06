بهزاد عبدی آهنگساز فیلم" برف روی شیروانی داغ" ضمن بیان این مطلب در توضیح کم و کیف ساخت موسیقی این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : اولین بار که فیلم را برای ساخت موسیقی دیدم فضای شاعرانه فیلم و به خصوص کاراکتر استاد را که به واسطه او شعر در این فیلم معنا پیدا می کرد را خیلی دوست داشتم و این نکته ای بود که به هادی کریمی کارگردان این فیلم هم گفتم و متذکر شدم که پایه و اساس موسیقی در این فیلم هم باید براساس شخصیت استاد بچرخد و خوب این کارگردان هم استقبال کرد.

وی در ادامه افزود : به همین دلیل و برای نشان دادن کاراکتر استاد از یک ساز کوچک به نام سوپلیکا که شبیه نی لبک است استفاده کردم این ساز صدایی بسیار کودکانه و عمیق و دوست داشتنی دارد و شخصیت معصوم استاد و شاعر فیلم را به خوبی نشان می دهد ، از همین رو ملودی ها را نوشتم و موسیقی این فیلم را به دلیل امکانات سازی که در اکراین وجود دارد در آنجا ضبط کردم و به گفته کارگردان این اثر موسیقی بر روی فیلم به خوبی نشسته است و البته ناگفته نماند که موسیقی این فیلم جز کارهای خیلی خوب و موفق در کارنامه کاری من است.

این آهنگساز در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه مجموع اشعار موجود در این فیلم متعلق به هادی کریمی کارگردان است آیا تعلق اشعار تاثیری در ساخت موسیقی داشته است گفت : همانگونه که اشعار زیبای آقای کریمی بر روی فیلم نشسته و تاثیر عمیقی بر مجموعه کلی فیلم گذاشته است به اعتقاد من هریک از شعرها به لحاظ تصویری نیز قدرتمند است و این قدرت در موسیقی هم جریان دارد و تاثیر فراوانی بر ملودی این مجموعه گذاشته است و موسیقی فیلم را نیز به نوعی شاعرانه کرده است و جالب اینکه ساخت موسیقی برای این فیلم زمان زیادی از من نبرد و ساخت موسیقی برای این فیلمخیلی شاعرانه و نرم پیش رفت؛ در واقع فضای شاعرانه فیلم به درستی در کل داستان جاری بود تا جائیکه ماجرای قتل استاد و درگیری بین شاگردان در حاشیه قرار می گرفت.

عبدی در ادامه در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی برای صحنه های پر از تعلیق این فیلم گفت : فیلم مانند یک شعر بلند است و شعر لزوما نباید عاشقانه باشد و در خود اشعار هم این تعلیق هم وجود دارد و من سعی کردم با هارمونی و نوع سازبندی و رنگ آمیزی صوی که ایجاد می کنم روی این تعلیق مهر تاکید بگذارم به همین دلیل در سازبندی از ارکستر زهی ، بادی و یک هارپ و ساز سوپیلکا استفاده کردم.