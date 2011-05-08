حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی از اساتید فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر مسائل مغفول مانده در معرفت فاطمی(س) گفت: در بیان شخصیت و زندگی حضرت زهرا(س) این مسئله که ایشان کانون عاطفه و مرکز عشق و محبت بودند کمتر بیان شده است در حالیکه ما در مناجات، خداوند را به فاطمه و پدرش و همسر و فرزندانش قسم می دهیم و مرکز این خمسه طیبه را فاطمه(س) قرار می دهیم که یک نوع عاطفه و محبت اینها را پیوند زده است.

اشکهای زهرا در فراق پدر ناشی از معرفت او نسبت به پیامبر بود

استاد فلسفه و عرفان اسلامی افزود: ما کمتر به وجه عاطفه و عشق و محبتی که میان حضرت فاطمه(س) و پیامبر(ص) وجود داشت پرداخته ایم. ما مصیبتها و اشکهای حضرت زهرا(س) را بیشتر از بعد مظلومیت و حقی که از ایشان پایمال شده است بیان می کنیم در حالیکه رابطه میان فاطمه زهرا(س) با پیامبر خیلی فراتر از این مسائل است و رابطه ای عاشقانه و محبت آمیز است.

وی با بیان اینکه عشق تابع جمال معشوق و معرفت عاشق است، افزود: این معرفت را حضرت زهرا و پیامبر متقابلا از یکدیگر دارند و آن اشکی که حضرت فاطمه(س) در فراق پیامبر می ریزد ناشی از این است که زیبایی های فراوانی در وجود پیامبر دیده که کسی آن را ندیده است و معرفت زهرا آنقدر بالا است که کسی به آن معرفت نرسیده است به همین دلیل زهرا به شدت عاشق پیامبر است لذا اشکهای زهرا اشکهای عاشقانه در فراق معشوق خویش، پیامبر است.

حجت الاسلام کاکایی یادآور شد: بیشتر ما به جنبه های منفی عشق و کمتر به جنبه های سازنده ه عشق پرداخته ایم، عشق میان فرزند و پدر یا میان حضرت علی(ع) و پیامبر(ص) شمس از مصادیق عشق هستند. باید این را بشکافیم که گریه های زهرا(س) برای پیامبر تنها گریه های تظلم خواهی نبوده است.

معرفت فاطمی تحت الشعاع مسائل سیاسی و اجتماعی

وی به رابطه محبت آمیز میان حضرت علی(ع) و فاطمه(س) اشاره کرد و افزود: میان این دو بزرگوار، آن فرمول جمال معشوق و معرفت عاشق هر دو صادق است هم زیبایی هایی در وجود علی(ع) است که زهرا به آن معرفت دارد و هم علی(ع) به زیبایی های وجودی حضرت زهرا معرفت دارد و این را در کلمات بلندی که حضرت امیر(ع) در هنگام خاکسپاری حضرت فاطمه(س)خطاب به پیامبر(ص) فرمودند، می بینیم.

وی تأکید کرد: متأسفانه مسائل معرفتی و محبتی که حضرت زهرا نسبت به پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بیان فرمودند، مغفول مانده و مباحث معرفتی تحت الشعاع مسائل سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است.

در عزاداری ها عزت اهل بیت پایمال نشود

وی با اشاره به ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) تأکید کرد: در مجالس عزاداری های مان نباید به گونه ای عزاداری کنیم که عزت حضرت زهرا(س) پایمال شود؛ یعنی نوع فرزندان ما که از کودکی تا نوجوانی و جوانی در مجالس عزاداری شرکت می کنند تصویر آنان از حضرت زهرا تصویر زنی سیلی خورده ای است که حقش غصب شده و غیر از گریه هم هیچ راهی ندارد و چه در بیت الاحزان و چه در خانه گریه می کند و این تصویر از زن مظلومه شهیده است و این تصویر شاید رقت انگیز باشد اما این تصویر واقعی فاطمه زهرا(س) نیست.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی افزود: در مجالس عزاداری ائمه باید کار را به دست عالم بسپاریم و آن کسی که عزاداری و مداحی می کند عالم باشد مثل مرحوم کوثری که در خدمت امام(ره) روضه حضرت زهرا را می خواندند.

احادیث بلند توحیدی در خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)

حجت الاسلام کاکایی با اشاره به احادیث توحیدی حضرت زهرا(س) تأکید کرد: حضرت زهرا کلمات بلند و احادیث بسیار زیبایی در توحید دارند، چقدر ما از آنها در مجالس عزاداری هایمان گفته ایم؟ متأسفانه هیچ. حتی اگر همان خطبه فدکیه حضرت شکافته شود بسیاری از وجوه شخصیتی ایشان را روشن می کند. خود فدک پیش آن معرفتی که زهرا(س) در این خطبه بیان می کنند یک مسئله حاشیه ای است؛ اصل خود فدک یک مطلب و زیر پا گذاشتن توحید مطلب دیگری است لذا اگر ما خطبه ها و سخنان بلند حضرت زهرا را بیان کنیم جای کار بسیاری دارد.

وی در پایان تصریح کرد: ما همیشه عاشق چیزی می شویم که از آن شناخت داشته باشیم وقتی از شخصیت و زندگی حضرت فاطمه(س) چندان چیزی به فرزندانمان یاد ندهیم و صرف همان مطالب معمولی که در روضه ها خوانده می شود خب بطور قطع معرفت لازم و آن عشق عمیق و حقیقی که باید به حضرت پیدا شود، حاصل نخواهد شد. به نظرم هر چه بیشتر شناخت از فاطمه(س) از طریق سخنان و زندگی پر بارشان بدهیم معرفت مستمعین و عشق هم بیشتر می شود و آنوقت آن اشکها در سوگ حضرت اشک عشق و معرفت خواهد بود و این با عزت اهل بیت بسیار نزدیک است.