به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق ناییک رییس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین راههای گسترش روابط دوجانبه، از جمله روابط اقتصادی و پارلمانی و نیز همکاریهای دو کشور در زمینه مسائل مرزی را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان ظرفیت و توان دو کشوردر زمینه های تجاری و اقتصادی را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور و نیز استفاده از تمام این ظرفیتها تأکید کرد.

صالحی با اشاره به پیشرفتها وتوانایی کشورمان در زمینه های مختلف علمی و صنعتی آمادگی کشورمان را برای انتقال برق به پاکستان اعلام کرد.

" تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک " و " الحاق پاکستان به موافقتنامه ایجاد کریدور حمل ونقل کالا " که دو هفته پیش با حضور وزرای امور خارجه پنج کشور ایران، قطر، عمان، ازبکستان و ترکمنستان در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به امضا رسید از دیگر پیشنهادات وزیر امور خارجه کشورمان به طرف پاکستانی بود.

فاروق ناییک نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران، مشترکات دو کشور در زمینه های مختلف فرهنگی و تاریخی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه دو کشور از پایه گذاران سازمان اکو هستند خواستار توسعه روابط در زمینه های مختلف و نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور شد.