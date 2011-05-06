به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه شب تیم ذوب آهن در سالن ملت اصفهان با نتیجه 79 بر 72 موفق به شکست پتروشیمی بندرامام شد.

پیش از این دیدار نیز مهرام در سالن بسکتبال آزادی دیدار نخست مرحله نیمه نهایی مقابل توزین الکتریک کاشان را با پیروزی خود تمام کرده بود.

در چارچوب مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگا‌ه‌های کشور و برای تعیین رده بندی تیم‌های پنجم تا هشتم نیز پنجشنبه شب شهرداری گرگان در دیداری خانگی برابر دانشگاه آزاد به پیروزی 80 بر 69 دست یافت اما کاسپین قزوین در دیدار با میهمان خود راه و ترابری قم متحمل شکست شد. این بازی با نتیجه 64 بر 72 به پایان رسید.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های کشور به صورت سه از پنج برگزار می‌شود.

در چارجوب این مرحله از بازی‌ها جمعه شب تیم‌های مهرام و ذوب آهن دیدارهای دوم خود مقابل توزین الکتریک کاشان و پتروشیمی بندر امام را به ترتیب در تالار بسکتبال آزادی و سالن ملت اصفهان برگزار می‌کنند.