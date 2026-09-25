تصادف پل راوند کاشان ۴ مصدوم داشت؛ نجات نوزاد ۶ ماهه

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز دوم مهرماه، حدود ساعت ۱۲:۴۰، در پی برخورد یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه پراید روی پل راوند، چهار نفر مصدوم شدند.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، کدهای اورژانس راوند، قائم، الزهرا و سپهری به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: پس از انجام اقدامات لازم، هر چهار مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی همچنین از یک مورد موفق نجات نوزاد ۶ ماهه از انسداد راه هوایی خبر داد و گفت: عصر روز دوم مهرماه، در پی تماس خانواده یک نوزاد ۶ ماهه با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، موضوع انسداد راه هوایی کودک گزارش شد.

فرزندی پور بیان کرد: این نوزاد بر اثر گیر کردن پوسته شکلات دچار انسداد راه هوایی شده بود که کارشناس مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، خانم گلستانی، ضمن اعزام فوری موتورلانس، راهنمایی‌های لازم را به صورت تلفنی به خانواده ارائه کرد و با انجام صحیح اقدامات، انسداد راه هوایی برطرف شد.

وی افزود: آقای بختیاری، تکنسین موتورلانس اورژانس ۱۱۵ نیز در کوتاه‌ترین زمان خود را به محل رساند و پس از بررسی وضعیت کودک و کنترل تنفس وی، مشخص شد وضعیت عمومی نوزاد مناسب است و نیازی به انتقال به بیمارستان ندارد.

رئیس اورژانس کاشان خاطرنشان کرد: این حادثه اهمیت آموزش و راهنمایی سریع و صحیح کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و نقش مؤثر آنان در مدیریت به‌موقع شرایط اورژانسی را نشان می‌دهد.