صادق گودرزی کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برگزاری رقابت های انتخابی در تیرماه برای شناسایی بهترین نفرات برای شرکت در رقابت های جهانی ترکیه نشان می دهد که مربیان به دنبال انتخاب بهترین کشتی گیران برای اعزام به این مسابقات و کسب سهمیه های المپیک لندن هستند.

دارنده مدال برنز 2009 جهان ادامه داد: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نشان داده که در کنار حفظ سرمایه های موجود همیشه به کشتی گیران جوان و آینده دار میدان داده است.

وی تاکید کرد: دو کشتی گیر برتر جام تختی که یکی جوان بود در وزن 74 کیلوگرم راهی جام جهانی روسیه شدند و در قهرمانی آسیا نیز"مرتضی رضایی قلعه" که نخستین سال حضور خود در رده ای سنی بزرگسالان را تجربه می کند، راهی تاشکند ازبکستان می شود.

وی در مورد شرایط فعلی خود اظهار داشت: تمرینات خود را با جدیت از ابتدای سال جاری آغاز کرده ام، شبانه روز در خانه کشتی هستم و هم اکنون در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارم که امیدوارم تا آغاز مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی به شرایط مطلوب برسم.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: من خوب می دانم که برای حضور در رقابت های جهانی استانبول باید ابتدا در مسابقات انتخابی عملکرد خوبی داشته باشم و به همین دلیل مثل سایر مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در وزن 74 کیلوگرم، با تمام وجود خود را برای این رقابت ها آماده می کنم.

رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا از روز 29 اردیبهشت ماه در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می شود.

مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 7 و8 تیرماه برگزار می شود. رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن روزهای 21 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

