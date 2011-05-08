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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

کلاغ ها و گنجشک ها به دلیل شدت آلودگی هوا از مشهد کوچ کردند

کلاغ ها و گنجشک ها به دلیل شدت آلودگی هوا از مشهد کوچ کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به دلیل شدت آلودگی هوا و وجود آلاینده های زیست محیطی، پرندگان محلی نظیر کلاغ و گنجشک از آسمان این کلانشهر پرکشیده و کوچ کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، " فاطمه غیور" ظهر یکشنبه در جمع معلمان ساکن حوزه خدماتی شهرداری منطقه 11 مشهد افزود: به دلیل افزایش روزافزون آلاینده ها، دیگر شاهد پرواز کلاغ ها و گنجشک ها در شهر مشهد نیستیم و حتی بوستانهای بزرگ شهر هم از حضور پرندگان خوش آواز خالی شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد گفت: روزانه 2.7 میلیون لیتر بنزین در مشهد مصرف می شود که افزایش این روند مصرف نگران کننده است.

غیور افزود: تردد خودروهای فرسوده و تک سرنشین در مناطق پرتراکم شهر مشهد بر آلودگی هوای این کلانشهر افزوده است.

وی اظهار داشت: معلمان به عنوان پرچمدار تعلیم و تربیت نقش اصلی در فرهنگ سازی شهری مشهد و حفظ محیط زیست بر عهده دارند.

غیور بیان کرد: برای داشتن محیط زیست شهری مطلوب لازم است سطح آگاهی و بینش خانواده های شهری افزایش یابد.

کد مطلب 1307131

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