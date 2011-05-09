محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تاسیس دانشکده خبر در استان اصفهان، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، دانشکده خبر اصفهان در ترم پاییز یا زمستان سال جاری اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده خبر اصفهان، مربوط به فعالان عرصه خبر و رسانه این استان است، اظهار داشت: برنامه ریزی شده تا 70 درصد از ظرفیت دانشکده خبر اصفهان را فعالان عرصه رسانه این استان تکمیل کنند و 30 درصد دیگر نیز با امتحان ورودی جذب این دانشکده شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته به منظور تاسیس دانشکده خبر در این استان از یک سال پیش آغاز شده است، تصریح کرد: با جذب دانشجو در ترم پاییز یا زمستان سال جاری، دانشکده خبر اصفهان به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه رایزنی‌های مختلفی به منظور تامین مکان مورد نیاز دانشکده خبر انجام گرفته است، اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به عنوان متولی اصلی تامین زمین و مکان مورد نیاز دانشکده خبر استان اصفهان محسوب می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مکان مورد نظر برای تاسیس این دانشکده را نیز اعلام کرده است، بیان داشت: بر اساس اعلام این اداره کل، مرکز دانشگاه جامع علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد شماره یک اصفهان به عنوان فضای آموزشی دانشکده خبر در اختیار این دانشکده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تحصیل دانشجویان در رشته‌های مرتبط با خبر و رسانه در دانشکده خبر اصفهان، ادامه داد: دانشجویان علاقمند به حوزه خبر و رسانه می‌توانند در پنج گرایش حوزه خبر دانشکده خبر ثبت‌نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان همچنین به مقاطع پذیرش دانشجویان در دانشکده خبر اشاره کرد و گفت: دانشکده خبر اصفهان دانشجویان را در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرا خواهد بود تا این دانشجویان علاقمند در گرایش‌های خبر و رسانه ادامه تحصیل دهند.

وی با بیان اینکه ایجاد دانشکده خبر در استان اصفهان یکی از ضرورت‌های فعالیت رسانه‌ای در این استان به شمار می‌رود، افزود: تاسیس دانشکده خبر در استان اصفهان، گام مهمی در راستای ارتقای دانش خبری خبرنگاران این استان محسوب می‌شود.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چگونگی پذیرش دانشجو در دانشکده خبر اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی شده تا بیش از 90 درصد دانشجویان پذیرفته شده در دانشکده خبر، بومی و ساکن استان اصفهان باشند.

وی با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در دانشکده خبر اصفهان از طریق آزمون جامع صورت خواهد پذیرفت، تصریح کرد: دانشکده خبر اصفهان به وسیله آزمون جامع علمی و کاربردی به پذیرش دانشجویان علاقمند خواهد پرداخت و قرار است این دانشجویان پس از انجام مصاحبه‌های لازم و بر اساس شاخص‌های استانی و رسانه‌ای فعالیت‌ خود را در این حوزه آغاز کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ایجاد روحیه فعالیت در کنار آموزش مطالب اساسی و آکادمیک حوزه رسانه‌ از وظایف اصلی دانشکده خبر اصفهان خواهد بود، اظهار داشت: از نظر تمامی کارشناسان، یک خبرنگار حرفه‌ای، فردی است که در کنار برخورداری از دانش خبری، فعالیت‌های مطلوبی نیز در این حوزه داشته باشد چرا که آموزه‌های دانشگاهی و تئوری به تنهایی قادر نخواهد بود نیاز فعالیت‌های خبری را برآورده کند.

وی با بیان اینکه تحصیل در دانشکده خبر برای افرادی که دارای تجربه کار خبری هستند، مفید است، اضافه کرد: نمی‌توان در حوزه خبر به مدرک گرایی صرف تن داد بلکه لازم است تا تمامی فعالان این حوزه، علاوه بر برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، تجربه‌های عملی را نیز فرا بگیرند.