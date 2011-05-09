طولانی ترین و عذاب آورترین دوره های زندگی اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، "باراک اوباما" در ادامه با اشاره به این مطلب که همراه با چندتن از مشاوران خود و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در اتاقی در کاخ سفید مشغول تماشای عملیات حمله بالگردها به محل اختفای بن لادن بوده گفت: تصاویر قطع و وصل می شد و اطلاع ما از آن عملیات تکه تکه بود.

رئیس جمهور امریکا در ادامه گفت : این عملیات 40 دقیقه طول کشید و باید بگویم طولانی ترین دوره حیات من همین 40 دقیقه بود. در زمان اجرای عملیات ما فقط تصاویر اقدامات تفنگداران را دیدیم و سانحه ای که برای یکی از بالگردها رخ داد را نیز مشاهده کردیم. از همین رو نمی توانم درباره آنچه در محل زندگی بن لادن رخ داد اطلاعاتی بدهم.

اوباما که با سی.بی.اس گفتگو می کرد در ادامه گفت: عملیات کشتن اوباما طولانی ترین دوره حیات من بود اما عذاب آورترین دوره در زندگی من زمانی بود که دخترم "مالیا" مبتلا به بیماری مننژیت شد و تب شدیدی کرد.

بن لادن در ادامه این مصاحبه با تردید نسبت به بی اطلاعی پاکستان از محل اختفای پاکستان سخن گفت و مدعی شد: مطمئنا بن لادن کمک هایی را از پاکستان دریافت می کرد.