عملکرد دولت تونس مشکوک است/ حاکمان تحولات را درک نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "راشد الغنوشی" در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: شرایط تونس خطرناک شده به ویژه اینکه در چهار روز اخیر تظاهرات ضد دولتی مردم در پایتخت با سرکوب شدید مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: واکنش دولت در این مسئله بسیار وحشیانه بوده و پلیس خشونت بسیاری در برخورد با مردم داشته است. آنان از درک تحولاتی که در تونس رخ داده عاجز هستند و نمی فهمند که تونسیها حق دارند تظاهرات انجام دهند.

رئیس حزب نهضت اسلامی تونس که در 20 سال اخیر به علت مخالفت شدید با رژیم بن علی در انگلیس به سر برده و در ماههای اخیر وارد تونس شده در ادامه افزود: من با اظهارات "فرحات الراجحی" وزیر کشور سابق که گفته بود در صورت پیروزی اسلامگراها در انتخابات جولای کودتای نظامی رخ می دهد، موافق نیستم و این موضعگیری را در شرایط فعلی به منزله تلاش برای تشدید ناآرامی در تونس می دانم.

راشد الغنوشی در ادامه تاکید کرد: هدف اساسی حزب نهضت اسلامی تلاش در راستای موفقیت آمیز بودن مرحله انتقال از رژیم پلیسی دیکتاتوری به نظام دموکراتیک است.

وی افزود: حزب نهضت اسلامی نامزدی را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمی کند و خود را برای انتخابات مجلس موسسان آماده می کند.