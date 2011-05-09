نگهداری 7 میلیون سند تاریخی در آرشیو مرکز اسناد ملی شمالغرب

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مسعود نقیب شامگاه یکشنبه در نشست سالروز اسناد ملی که با حضور جمعی از اعضای مرکز نخبگان شهید فهمیده برگزار شد با اعلام این خبر افزود: جمع آوری، حفظ و نگهداری اسناد اصلی ترین وظیفه این مرکز است که این تفحص بین ادارات و سازمان هایی که سابقه فعالیت بیش از 40 سال را داشته باشند نیز صورت می گیرد.

بررسی یک میلیارد سند در کتابخانه ملی شمالغرب کشور

نقیب افزود: تا کنون هزار و 100 مورد از ادارات تحت نظارت مرکز اسناد بوده اند که از میان آنها یک میلیارد و 10 میلیون سند مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی خطه آذربایجان و تبریز را دارای جایگاه والای تاریخی دانسته و گفت: هنرمندان، شعرا و محقیق برجسته بسیاری در این دیار زیسته اند که هم اکنون اسناد معتبر بسیاری بین خانواده آن ها باقی مانده است که با این وجود هم اکنون ما 34 هزار قطعه عکس در مرکز اسناد موجود است.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب همچنین از آرشیو آثار بزرگانی چون استاد شهریار در این مرکز خبر داده و اظهار داشت: از اشخاص مهم و برجسته دیگری همچون امیرکبیر نیز شش هزار سند در این مکان وجود دارد که خانواده وی اهدا کرده اند.

وجود 49 سند شفاهی تاریخی در کتابخانه ملی شمالغرب

نقیب همچنین از پاسداری تاریخ و اسناد بطور شفاهی سخن گفته و افزود: به همین منظور از 49 مورد افراد که گنجینه های تاریخی محسوب می شوند مصاحبه های تصویری انجام شده است.

وی در ارتباط با انتقال اسناد مربوط به تاریخ تبریز از کشورهای دیگر به آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله آن انعقاد قراردادی با کشور ازبکستان است که طی آن اسناد موجود در آن کشور به مرکز اسناد شمالغرب منتقل خواهد شد و همچنین منتشر کردن کتاب مشترک با جمهوری اذربایجان را می توان نام برد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور توجه به مرکز اسناد را از مسائل مهم خوانده و اهتمام بیشتر نخبگان جوان مرکز شهید فهمیده را برای نگهداری از این آثار تاریخی را خواستار شد.

همچنین به مناسبت سالروز اسناد ملی نمایشگاهی از گزیده اسناد و عکس های فرهنگ منطقه ای در این مرکز بر پا شده که شامل پوسترهایی از رجال دینی، فرهنگی، سیاسی و نشریات آذربایجان و همچنین اسنادی مربوط به پروین اعتصامی است.

در پایان این مراسم 80 برگ سند از آثار استاد بخت شکوهی و سید حسین زنوزی که از خطاطان برجسته آذربایجان شرقی است به این مرکز اهدا شد.