70 درصد ریزش های جوی گیلان در فصول غیر زراعی است

علی اصغرداداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت مهار و ذخیره سازی ریزش های جوی و آبهای سطحی در استان گیلان تاکید کرد و افزود: اگر برنامه ریزی مناسب برای کنترل و مهار آبهای سطحی و ریزش های جوی در استان صورت گیرد، کمبود آب زراعی در این منطقه ایجاد نخواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه کشاورزی از بخش های مهم در اقتصاد ملی است، اظهارداشت: این بخش به سبب مردمی بودن، غیردولتی ترین بخش در اقتصاد ملی تلقی می شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: حوزه بخش دولتی به جهت اینکه وظیفه و رسالت تامین امنیت غذایی را برعهده دارد باید با تمام راهکارها به بهبود معیشت کشاورزان، تامین امنیت غذایی کشور و وابسته نبودن به کشورهای همسایه تلاش کند.

لزوم بهره برداری بهینه از قابلیت های کشاورزی گیلان برای افزایش تولید

وی افزود: ظرفیت ها و قابلیت های بخش کشاورزی باید به گونه ای بهره برداری شود ضمن بهبود معیشت کشاورزان و تولید کنندگان، تولیدات مورد نیاز کشوررا نیز تامین کند.

وی خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی به سبب اهمیت و گستره وسیع وهمچنین تعدد کشاورزان، ویژگی های بارز و منحصر بفردی دارد که باید متناسب با نیازمخاطبان برنامه ریزی ترویجی اجرا شود.

داداش پور با اشاره به اینکه رویکرد به بخش کشاورزی باید فرآیندی باشد، افزود: در این نگاه فرآیندی باید مدیریت دانش را در اولویت قرار داد، دانشی که می تواند تولید شود و در عرصه کشاورزی کاربردی و موثرباشد.

وی گفت: با استفاده از شبکه های ترویجی بخش دولتی و غیر دولتی می توان به اهداف سازمانی دست یافت و در نهایت منجر به افزایش راندمان تولید در بخش کشاورزی شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حوزه ترویج کشاورزی امروزه از رسانه های مختلفی برای انتقال یافته ها و پیام محققانی که در عرصه های تحقیقات و پژوهش فعالیت دارند، استفاده می شود.

وی عنوان کرد: در قالب تاکتیک ها و روش های ترویجی مثل برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جشنواره های موضوعی و محصولی، برنامه های با نگاه رسانه های دیداری و شنیداری، انواع رسانه های نوشتاری و سایر روش ها می توان یافته های تحقیقاتی متناسب مخاطبان را اشاعه وترویج داد.

داداش پور با اعلام اینکه برگزاری جشنواره ها یکی از شیوه های ترویجی گروهی است، افزود: اهدافی که برای برگزاری جشنواره ها دنبال می شود در قالب چند مولفه می توان عنوان کرد که مهمترین آن ایجاد انگیزه و ترویج روش های نو و ارائه آخرین دستاورد ها، تجارب علمی وفنی در حوزه محصول و موضوع جشنواره است.

وی خاطر نشان کرد: جشنواره ها فرصتی برای تعامل و تبادل نظر کارشناسی بین کشاورزان، کارشناسان، مروجان، محققان، ارائه دهندگان خدمات، کارگزاران و مسئولان بخش های دولتی و غیر دولتی با هدف شناسایی مشکلات و همینطور نیازهای آموزشی و ترویجی و یافتن راه حل ها و راهکارهای مناسب اجرایی است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: علاوه براین معرفی محصولات تولیدی برتر و تشویق تولید کنندگان فعال و همچنین برگزاری فعالیتهای جنبی مثل برگزاری نمایشگاه و کارگاه آموزشی از دیگر اهداف جشنواره هاست.

مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی امروز در گیلان یک ضرورت است

وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه در مصرف آب، ذخیره سازی آب و بارش های جوی مدیریت نشود در فصول خاصی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بنابراین مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی امروز در گیلان یک ضرورت است.

داداش پوریادآورشد: مصرف بهینه آب در استان باید با یک رویکرد جدیدی باشد و مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور و استان قرار گیرد، از ظرفیت های استان باید در سطح نگهداری، جمع آوری و استفاده بهینه مصرف آب نهایت استفاده و در فرآینده تکمیل زیر ساخت های که در بخش کشاورزی نیاز است، گامهای اصولی برداشته شود.

وی اظهارداشت: استان گیلان 3.4 درصد جمعیت ایران و 7.3 درصد آب تجدید شونده کشور را دارد، بخش عمده ای از بارش های استان در غیر فصول زراعی می بارد و به دریا می ریزد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: توسعه روش ها نوین آبیاری در محصولات کشاورزی، آب بندانها، جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی یک رسالت همگانی است.

وی افزود: پروژه های گروهی آبیاری تحت فشار در برخی از باغات زیتون، فندق و غیره استان به اجرا در آمده و در تولید برنج نیز باید از زیر ساخت های مناسبی در زمینه انتقال آب، شبکه های آبیاری نوین و بتنی، احداث شبکه های فرعی آبیاری در مناطق دور دست برای انتقال مناسب، بهینه و به دوراز هدر رفت آب ایجاد کرد.

داداش پور خاطر نشان کرد: هم اکنون بسیاری از روش های آبیاری که استفاده می شود مثل روش غرقابی برای تولید برنج نیازمند بررسی تحقیقاتی بیشتری دارد.