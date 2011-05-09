فرهاد عربها کارشناس مسئول آلودگیهای نفتی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون هیچ اقدامی در راستای شناسایی منابع آلایندگی دریای خزر صورت نگرفته است افزود: برای اولین بار از یک سال و نیم گذشته طرح پایلوت شناسایی منابع آلاینده دریای خزر با منشأ خشکی دراستان گیلان آغاز شده که نتایج این طرح در حال بررسی است و تا ابتدای پاییز سال جاری مشخص و اعلام می شوند.

وی با اشاره به اینکه در بررسی های اولیه مشخص شد که ترکیبات آلی پایدار در این ناحیه وجود ندارد خاطرنشان کرد: در این طرح میزان آلاینده های فلزات سنگین، ترکیبات پایدار آلی و مواد و موجودات بسترزی بیماری زا در 18 مصب رودخانه بررسی و اندازه گیری شده است.

به گفته عربها، در واقع در این طرح تله های آلودگی که شامل آبهای سطحی و زیر زمینی هستند با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه ها در مصب رودخانه ها معین شد و به این ترتیب منشأ آلودگیها که در بالادست این نواحی قرار دارد مشخص می شود.

وی در پاسخ به اینکه در این طرح مواد رادیو اکتیو هم نمونه برداری شده اند افزود: به دلیل نداشتن امکاناتی مانند محلولهای شاخص مواد رادیو اکتیو و گران بودن این آزمایشها مواد رادیو اکتیو بررسی نشد ولی در بررسی که چندین سال پیش بر روی میزان اورانیوم موجود در دریای خزر صورت گرفت موردی مشاهده نشد.

عربها یاد آور شد: در سال جاری این طرح در 33 نقطه در استان مازندران و چهار نقطه در استان گلستان برای تعیین منابع آلاینده دریای خزر در این استانها آغاز می شود. همچنین برای بررسی آلودگیها در خلیج فارس طرحهای مشابه در استانهای خوزستان و بوشهر اجرا می شود.



وی در پاسخ به اینکه چه جرایمی برای صنایع آلاینده در نظر گرفته شده است گفت: با توجه به اینکه محیط زیست فقط بر خروجی ها نظارت دارد صنایع راهکارهای زیادی برای پنهان کردن میزان الاینده هایی که به محیط تخلیه می کنند ازجمله رقیق کردن و تخلیه در محیط های مختلف برای کاهش میزان جرایم دارند، بنابراین جریمه به تنهایی راهکار مناسبی برای جلو گیری از تولید و تخلیه آلاینده ها در دریا توسط صنایع نیست و بایستی در این زمینه فرهنگ سازی شود.

عربها در رابطه با مشکلات اجرای این طرح ها تصریح کرد: کمبود تصاویر ماهواره ای ، نقشه های هوایی شناور، تیم های متخصص، امکانات آموزشی و آزمایشگاههای معتمد از مهمترین مشکلات موجود در اجرای اینگونه طرح ها است.