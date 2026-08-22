به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در دیداری تخصصی با اعضای هیئت‌مدیره و مدیران یک هلدینگ تولیدی، ظرفیت‌های استان برای استقرار و توسعه فعالیت‌های تولیدی این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری این هلدینگ در حوزه تولید قطعات خودرو و نقش این مجموعه در تقویت زنجیره تأمین صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بوربور با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار کرد: البرز از ظرفیت‌های مطلوب صنعتی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مناسب برای توسعه صنایع برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تکمیل زنجیره‌های تولید استفاده کرد.

وی افزود: توسعه تولید داخلی قطعات خودرو، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و زمینه ثبات بیشتر در بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین بر آمادگی مجموعه مدیریت استان برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، بهینه‌سازی خطوط تولید، افزایش ظرفیت ساخت داخل، کاهش وابستگی به واردات و تقویت حضور در بازار داخلی از جمله محورهای مورد توجه این مجموعه عنوان شد؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تحقق، به تقویت زنجیره تولید قطعات خودرو در استان و تأمین بخشی از نیاز بازار کمک کند.