به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشنسرشت با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸ هزار حامی از حدود ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از ایتام و فرزندان محسنین در استان زنجان حمایت میکنند، گفت: کمکهای حامیان بهصورت مستقیم به حساب ایتام و فرزندان محسنین واریز میشود و پیامک واریز نیز برای خیران ارسال میشود تا حامیان در جریان حمایتهای انجامشده قرار گیرند.
روشنسرشت با اشاره به میزان حمایت از ایتام گفت: در حال حاضر بهطور متوسط ماهانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر یک از ایتام تحت حمایت واریز میشود که این رقم جدا از سایر خدماتی است که کمیته امداد در حوزههای مختلف به این خانوادهها ارائه میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد حمایتهای کمیته امداد و حامیان در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز آثار قابل توجهی داشته است؛ بهگونهای که میزان ترک تحصیل در میان دانشآموزان یتیم تحت حمایت، تقریباً صفر است.
وی بیان کرد: هزینههای مختلفی از جمله ایاب و ذهاب، کفش، پوشاک و هزینههای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت از طریق این حمایتها تأمین میشود و همین موضوع در ادامه تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل آنان اثرگذار است.
روشنسرشت درباره مفهوم فرزندان محسنین نیز توضیح داد: فرزندان محسنین الزاماً یتیم نیستند و ممکن است پدر و مادر داشته باشند، اما به دلیل شرایط خاص خانوادگی نیازمند حمایت باشند.
وی افزود: فرزندان طلاق، کودکانی که والدین آنها از یکدیگر جدا شدهاند یا کودکانی که به دلیل شرایط خانوادگی نزد مادربزرگ یا پدربزرگ خود زندگی میکنند، میتوانند در زمره فرزندان محسنین قرار گیرند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: برای فرزندان محسنین نیز حمایتهای ماهانه در نظر گرفته شده و در حال حاضر بهطور متوسط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سرانه حمایتی برای هر یک از این فرزندان پرداخت میشود.
وی با قدردانی از حامیان و خیران استان زنجان خاطرنشان کرد: حضور ۳۸ هزار حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین نشاندهنده ظرفیت بالای مردم استان در حوزه مشارکتهای مردمی است و این حمایتها نقش مهمی در تأمین نیازهای مختلف کودکان و نوجوانان تحت حمایت دارد.
روشنسرشت همچنین گفت: کمیته امداد استان زنجان سال گذشته در حوزه سرانه حمایت از ایتام موفق به کسب رتبه دوم کشور شد که این موفقیت حاصل مشارکت و همراهی مردم و حامیان استان است.
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