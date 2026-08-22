طوفان شدید با سرعت ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بامداد امروز شنبه سرعت وزش باد در زابل به ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به ۴۰۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: همچنین در زهک سرعت وزش باد به ۸۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به یک هزار متر محدود شد.

وی تصریح کرد: تا روز یکشنبه در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک تداوم خواهد داشت و در نقاط مستعد، وقوع طوفان گردوخاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از فردا در نیمه شمالی استان کاهش تدریجی دما انتظار می‌رود. همچنین تا روز یکشنبه در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.