رودسر به پایانه صادراتی گل و گیاه نیازمند است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ساخت پایانه صادراتی در این منطقه حدود 50 هکتار زمین نیاز است و تامین این میزان زمین در منطقه امکانپذیر نیست و مسئولان باید در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان رودسر در تنوع پرورش گل و گیاه حرف اول در استانهای شمالی کشور می زند اما تولید کنندگان در عرضه و بازار فروش تولیدات خود با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم در مجلس همچنین گفت: تاکنون مفاهیمی همچون پارکهای توسعه صادرات، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، شرکتهای مدیریت صادرات، واحدهای صادراتی، مناطق پردازش صادرات، خوشه های صادراتی، بنادرخشک و سایر مدل های مشابه، با هدف توسعه صادرات و بهبود فرآیند صادرات مورد توجه قرار گرفته اند.

وی اظهارداشت: پایانه صادراتی یکی از مهمترین زیر ساختهای تخصصی حمل و نقل صادراتی است و با متمرکز کردن خدمات صادراتی نظیر حمل و نقل، گمرک، بیمه، استاندارد و همچنین کاهش هزینه های پنهان فرآیند صادرات با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی ایجاد می شوند.

عباسی افزود: خدمات عمومی قابل ارائه در پایانه های صادراتی شامل امکانات مناسب برای استقرار دفاترسازمانهای مرتبط از قبیل گمرک، بانک، استاندارد، قرنطینه، شرکتهای حمل و نقل، اتاق بازرگانی، شرکت‌های بیمه، تخلیه، بارگیری و حمل و نقل کالا، ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی، نمایش و عرضه محصولات، بسته بندی کالاهای صادراتی، نگهداری کالاهای فاسد شدنی است.

وی ادامه داد: پایانه های صادراتی مکان های مشخصی برای نهایی کرددن و تسهیل در امر صادرات و کاهش هزینه های پنهان فرآیند صادرات هستند.

نماینده مردم در مجلس همچنین هدف اصلی از ایجاد پایانه های صادراتی را ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین نظامهای تولید، توزیع و صادرات ذکر کرد.