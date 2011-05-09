۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

مسافر آستانه:

"بهشت روی اقیانوس" اثری متفاوت در حوزه نمایش دینی است

رئیس مرکز هنرهای نمایشی پس از تماشای نمایش "بهشت روی اقیانوس" گفت: با تماشای این اثر مذهبی، حس کردم که تئاتر مذهبی به جایگاه اصلی خودش در تئاتر نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسافر آستانه پس از تماشای نمایش "بهشت روی اقیانوس" تصریح کرد: این نمایش از لحاظ فنی و خلاقیت هنری در آثار مذهبی رشد چشمگیری داشته است هر چند که می توانست به لحاظ حسی، درگیری عاطفی بیشتری برای تماشاگر ایجاد کند و بیش از این تاثیرگذار باشد. اما در عین حال فاصله گذاری‌ها به عنوان یک تکنیک خوب در این نمایش در جایگاه مناسبی به کار گرفته شده بود.

وی افزود: ما در این نمایش ضمن آنکه با زندگی ائمه سروکار داشتیم، اما دیدیم که حرمت ایشان نیز به خوبی رعایت شده است که این خود جای تحسین دارد."بهشت روی اقیانوس" کاملا منطبق بر منطق‌های نمایشی ساخته شده بود و تلاش کرده بود که تمامی ویژگی‌های یک نمایش مذهبی را دارا باشد. به عبارتی بهتر می توان این نمایش را اثری متفاوت در حوزه نمایش دینی قلمداد کرد.

مسافر آستانه در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه یکی از ویژگی های خوب این نمایش این بود که اصرار بر گریه گرفتن از تماشاگر نداشت، گفت: این اثر با دارا بودن چنین ویژگی خوبی با تماشاگر ارتباط حسی مناسبی برقرار می کرد و در بعضی از لحظات آنان را عمیقا تحت تاثیر قرار می‌داد. 

