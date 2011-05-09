وضعیت نرمال سطح محصولات زراعی شبکه های آبیاری شمال خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مدیر امور مشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان افزود: از این مقدار بیش از 54 هزار و 700 هکتار به شبکه آبیاری دز و مابقی به شبکه های آبیاری کرخه شمالی (اوان و دو سالق) اختصاص داشته است.

ناصر بهمنش فر بیشترین سطح زیر کشت این منطقه را محصول گندم عنوان کرد و گفت: بیش از 49 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زیر این کشت استراتژیک رفته است.

وی عمده محصولات کاشته شده دیگر را کاهو، هویج، کلم، ذرت بهاره و پیاز اعلام کرد.

به گفته بهمنش فر قریب به 45 نوع محصول مختلف در این دو فصل زراعی در منطقه شمال خوزستان به زیر کشت رفته است.

در چند سال اخیر به دلیل شرایط کم آبی موجود سطح زیر کشت محصولات زراعی شمال خوزستان کاهش یافته بود.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه آبیاری دز، لور و شبکه های آبیاری حوزه کرخه شمالی (اوان و دوسالق) را بر عهده داشته و بیش از 18 هزار مشترک دارد.