حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه امروز به خبرنگار مهر گفت: فیلم "شرط اول" سمعود اطیابی پس از فیلم "برف روی شیروانی داغ" در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده می‌رود.

وی افزود: همچنین فیلم "فوتبالی‌ها" در گروه سینمایی قدس بعد از فیلم "خیابان بیست و چهارم" و "شبانه روز" کیوان علی‌محمدی و امید بنکدار بعد از فیلم "قصه پریا" فریدون جیرانی در گروه سینمایی آزادی به نمایش در می آیند. طرح اکران فیلم های هنر- تجربه نیز باید در وزارت ارشاد به تصویب برسد.

رضا شفیعی‌جم، مهران غفوریان، مهدی امینی‌خواه، یوسف صیادی، سیدجواد هاشمی، کیمیا بابائیان، احمد پورمخبر، سید رضا حسینی، شهرام آریا و مهدی دانایی بازیگران "فوتبالی‌ها" هستند.