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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

کاوش در گفتگو با مهر:

"فوتبالی‌ها" به گروه سینما قدس می‌آید

"فوتبالی‌ها" به گروه سینما قدس می‌آید

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد فیلم "فوتبالی‌ها" ساخته سیامک خواجه‌وند در گروه سینمایی قدس خبر داد.

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه امروز به خبرنگار مهر گفت: فیلم "شرط اول" سمعود اطیابی پس از فیلم "برف روی شیروانی داغ" در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده می‌رود.

وی افزود: همچنین فیلم "فوتبالی‌ها" در گروه سینمایی قدس بعد از فیلم "خیابان بیست و چهارم" و "شبانه روز" کیوان علی‌محمدی و امید بنکدار بعد از فیلم "قصه پریا" فریدون جیرانی در گروه سینمایی آزادی به نمایش در می آیند. طرح اکران فیلم های هنر- تجربه نیز باید در وزارت ارشاد به تصویب برسد.

رضا شفیعی‌جم، مهران غفوریان، مهدی امینی‌خواه، یوسف صیادی، سیدجواد هاشمی، کیمیا بابائیان، احمد پورمخبر، سید رضا حسینی، شهرام آریا و مهدی دانایی بازیگران "فوتبالی‌ها" هستند.

کد مطلب 1307821

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