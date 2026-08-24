بیمارستان قائم رشت تندیس سیمین جایزه ملی صنعت و خدمات سبز را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در این همایش از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی پیشرو در زمینه رعایت الزامات زیست محیطی و حرکت در مسیر توسعه پایدار تجلیل شد که بیمارستان فوقتخصصی قائم (عج) رشت نیز با کسب عنوان «واحد خدماتی سبز» موفق به دریافت تندیس سیمین و لوح تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور شد.
این بیمارستان به عنوان تنها بیمارستان سبز استان گیلان در این سطح ملی، به دلیل رعایت الزامات زیست محیطی، مدیریت هوشمند منابع، کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای درمانی و توجه به شاخصهای ملی و بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در جمع برگزیدگان این دوره قرار گرفت.
توسعه پایدار؛ محور اصلی انتخاب واحدهای سبز
همایش ملی صنعت و خدمات سبز با هدف ترویج فرهنگ توسعه پایدار و معرفی واحدهایی برگزار میشود که در کنار فعالیت اقتصادی و خدماتی، الزامات زیستمحیطی را نیز مورد توجه قرار میدهند.
تشویق واحدها به کاهش ردپای کربن، استفاده بهینه از انرژی، مدیریت پسماند، مصرف بهینه آب و منابع، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و معرفی واحدهای موفق به عنوان الگو برای سایر مجموعهها از جمله اهداف این رویداد ملی است.
در بخش خدماتی نیز مراکزی مانند بیمارستانها به دلیل ارتباط مستقیم فعالیت آنها با سلامت انسان و محیط زیست، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
بیمارستان قائم رشت؛ تنها بیمارستان سبز گیلان در این سطح ملی
انتخاب بیمارستان فوقتخصصی قائم (عج) رشت به عنوان واحد خدماتی سبز کشور، حاصل توجه این مجموعه به مسئولیتهای زیستمحیطی و تقویت حوزههای مرتبط با بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، مجموعهای از شاخصها و معیارهای ملی و بینالمللی در فرآیند ارزیابی این بیمارستان مورد توجه قرار گرفته و رعایت الزامات زیستمحیطی و اقدامات انجام شده در زمینه کاهش آثار فعالیتهای درمانی بر محیط زیست، از عوامل مؤثر در انتخاب این مرکز درمانی بوده است.
بیمارستان قائم (عج) رشت اعلام کرده است که با تکیه بر روشهای علمی، مدیریت اصولی پسماند و بیخطرسازی آن و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به محیط زیست، رویکرد «بیمارستان سلامتمحور» را در کنار ارائه خدمات درمانی دنبال میکند.
این موفقیت، نام بیمارستان فوقتخصصی قائم (عج) رشت و استان گیلان را در جمع برگزیدگان جایزه ملی صنعت و خدمات سبز کشور قرار داد.
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