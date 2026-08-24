به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در فضای مجازی خطاب به وزیر خزانه داری آمریکا نوشت: آقای بسنت! حساب روایت تان جور درنمی‌آید: می‌گویید توان نظامی ایران «برچیده»، ۱۰۰٪ کارخانه‌های نظامی «نابود» و برنامه هسته‌ای «دفن» شده؛ اما برای همین ایران، «بزرگ ترین تهاجم مالی تاریخ» و بسیج «تمام نهادها و اختیارات» آمریکا لازم شده! این پیروزی است یا اعتراف به شکست آمریکا!؟