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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

بزرگ‌ترین تهاجم مالی تاریخ علیه ایران اعتراف به شکست است نه پیروزی

بزرگ‌ترین تهاجم مالی تاریخ علیه ایران اعتراف به شکست است نه پیروزی

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه نوشت: آقای بسنت! ادعای پیروزی با نیاز به «بزرگ‌ترین تهاجم مالی تاریخ» آمریکا جور درنمی‌آید؛ این اعتراف به شکست است، نه پیروزی.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در فضای مجازی خطاب به وزیر خزانه داری آمریکا نوشت: آقای بسنت! حساب روایت تان جور درنمی‌آید: می‌گویید توان نظامی ایران «برچیده»، ۱۰۰٪ کارخانه‌های نظامی «نابود» و برنامه هسته‌ای «دفن» شده؛ اما برای همین ایران، «بزرگ ترین تهاجم مالی تاریخ» و بسیج «تمام نهادها و اختیارات» آمریکا لازم شده! این پیروزی است یا اعتراف به شکست آمریکا!؟

کد مطلب 6925797
محسن صمیمی

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