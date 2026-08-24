به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه، در جریان سفر به استان قم با هدف تقویت زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، پنج نیروگاه خورشیدی را با ظرفیت تولید مجموع ۱۵ مگاوات برق در شهرک صنعتی شکوهیه را افتتاح کرد.
وی در این مراسم بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک به عنوان راهکاری برای رفع ناترازی برق در بخش صنعت تأکید کرد و افتتاح این مجموعهها را اقدامی کلیدی در راستای پایداری شبکه توزیع برق دانست.
در این مراسم که به منظور ارتقای بهرهوری انرژی در قطب صنعتی قم ترتیب یافته بود، اکبر بهنامجو استاندار قم و همچنین معاونان هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استانداری نیز حضور داشتند و از نزدیک در جریان جزئیات اجرایی این طرحها قرار گرفتند.
سرمایهگذاری در این طرحهای بزرگ مقیاس تماماً توسط بخش خصوصی و با هدف بهرهگیری از توانمندیهای بومی صورت گرفته است.
با عملیاتی شدن این پنج واحد تولید انرژی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم، گام مؤثری برای عبور از روشهای سنتی تأمین برق و حرکت به سمت الگوهای نوین انرژی سبز برداشته شد.
این ظرفیت ۱۵ مگاواتی جدید که به شبکه سراسری استان افزوده شده است، میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه برق شهری و صنعتی، زمینه مناسبی را برای جلوگیری از قطعیهای ناشی از کمبود بار در فصول پیک مصرف ایجاد کند.
قائم پناه گفت: دولت بر حمایت از طرحهایی که منجر به کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی و ارتقای تابآوری زیرساختهای صنعتی میشود مصمم است.
وی اظهار داشت: ایجاد چنین زیرساختهایی در قلب صنایع استان قم نشاندهنده ظرفیتهای بالای بخش خصوصی در همراهی با اهداف توسعه پایدار کشور است.
در این بازدید، مدیران استانی نیز گزارشی از برنامههای آینده برای گسترش پهنههای خورشیدی در اراضی مستعد استان ارائه کردند.
با افتتاح این پروژهها انتظار میرود که روند استقرار صنایع جدید در شهرکهای صنعتی استان قم با سرعت بیشتری دنبال شود تا ضمن حفظ محیط زیست، تأمین پایدار انرژی برای واحدهای تولیدی تضمین گردد.
قم - معاون اجرایی رئیسجمهور در جریان سفر به استان قم، پنج نیروگاه خورشیدی را با ظرفیت تولید مجموع ۱۵ مگاوات برق در شهرک صنعتی شکوهیه افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه، در جریان سفر به استان قم با هدف تقویت زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، پنج نیروگاه خورشیدی را با ظرفیت تولید مجموع ۱۵ مگاوات برق در شهرک صنعتی شکوهیه را افتتاح کرد.
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