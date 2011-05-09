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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

آیت الله صفایی بوشهری:

تلاش برای استقلال علمی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است

تلاش برای استقلال علمی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: تلاش برای استقلال علمی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مسئولان عالی رتبه کشور باید توجه خاصی به آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از مدرسان دانشگاه پیام نور بوشهراظهارداشت: مهمترین عامل پیشرفت در عرصه های بین المللی تولید دانش و فناوری است و در جهانی که انحصار دانش در آن وجود دارد مراکز علمی و مسئولان باید با ایجاد محیطی دانش محور کشور را به استقلال علمی برسانند.

وی افزود: نقش معلم در توسعه و استقلال علمی بسیار مهم است و باید معلمان به علم روز مسلط باشند تا بتوانند برای استقلال علمی تلاش کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر نیزگفت: 21 هزار دانشجو در 12 مرکز این دانشگاه در حال تحصیلند که تا سال 92 این تعداد به 30 هزار نفر خواهد رسید.

دکتر علی احمدی افزود: 91 مقاله از مدرسان و پژوهشگران دانشگاه پیام نور استان در مجلات آی اس آی به چاپ رسیده است.

در این مراسم از شش تن از مدرسان دانشگاه پیام نور قدردانی شد.

کد مطلب 1308047

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