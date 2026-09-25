به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی شامگاه جمعه در آیین اختتامیه نخستین المپیاد فریزبی کشور در زنجان، با قدردانی از حضور ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و خانوادههای ورزشکاران از استانهای مختلف، بر اهمیت توسعه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین المپیاد فریزبی کشور در زنجان اظهار کرد: برگزاری این رویداد با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان، هیأت ورزشهای همگانی، شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان و دیگر مجموعههای مرتبط انجام شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، انتخاب زنجان برای میزبانی این رویداد را متناسب با ظرفیتهای این شهر دانست و افزود: سیاست فدراسیون، نزدیک کردن ورزش به مردم و تبدیل فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره آنهاست.
خلیلی با بیان اینکه افزایش آگاهی و سواد بدنی در جامعه اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: در کنار این موضوع، باید در مردم احساس نیاز به ورزش ایجاد شود؛ بهگونهای که فعالیت ورزشی را بخشی از سبک زندگی خود بدانند و انجام آن برایشان به یک عادت تبدیل شود.
وی توسعه زیرساختهای ورزشی را ضروری دانست و گفت: برخورداری از زیرساخت مناسب لازم است، اما به همان اندازه باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند در محیطهای روزمره خود نیز به فعالیت ورزشی بپردازند.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای فدراسیون این است که ورزش را از محیطهای محدود ورزشی خارج کرده و به محلات، مجتمعهای مسکونی، خیابانها و سایر فضاهایی که مردم در آنها حضور دارند، ببریم.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی همچنین به اجرای طرح «کوچه» در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در این طرح تلاش میشود رشتههای ورزشی مختلف در محیطهای عمومی و در دسترس مردم برگزار شود و فریزبی نیز یکی از رشتههایی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
خلیلی افزود: مسابقات فریزبی در زنجان نیز با همین رویکرد و با استفاده از ظرفیت سبزهمیدان برگزار شد تا ورزش در فضایی عمومی و در میان مردم جریان داشته باشد. این برنامه با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان، شهردار و شورای اسلامی شهر زنجان به اجرا درآمد.
وی از اجرای برنامههای ورزشی دیگر در قالب طرح «کوچه» خبر داد و اظهار کرد: «گل کوچک» یکی دیگر از این برنامههاست که ثبتنام آن آغاز شده و به دلیل سهولت، هزینه پایین و امکان برگزاری در فضاهای مختلف میتواند مورد استقبال مردم قرار گیرد. ثبتنام این مسابقات نیز رایگان است.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: هزینههای برگزاری این مسابقات از سوی فدراسیون و مدیران ورزش استانها تأمین خواهد شد و از جوانان، پیشکسوتان و همه افراد بالای ۱۵ سال دعوت میکنیم در این برنامهها حضور داشته باشند.
خلیلی در ادامه با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) درباره اهمیت ورزش اظهار کرد: ورزش نباید از زندگی مردم حذف شود.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات مطرحشده در سال ۱۴۰۲ درباره اهمیت ورزش افزود: چنین نگاهی، وظیفه متولیان ورزش را در قبال جامعه سنگینتر میکند و ضرورت فراهم کردن بستر مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی را بیش از پیش نشان میدهد.
خلیلی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش همگانی زمانی محقق میشود که مردم بتوانند بدون محدودیت و با کمترین هزینه، در محیط زندگی خود به فعالیت بدنی بپردازند.
سرپرست انجمن فریزبی ایران نیز در این مراسم گفت: برگزاری این رقابتها در راستای توسعه و گسترش رشته فریزبی و ایجاد زمینه برای شناسایی و معرفی ظرفیتهای این رشته در کشور انجام شد.
محمدحسن زبرجد افزود: رقابتهای بخش انفرادی این المپیاد از ۳۰ شهریورماه آغاز شد و تا یکم مهرماه ادامه داشت و پس از آن، مسابقات در دو سبک تیمی از یکم تا سوم مهرماه برگزار شد.
وی با بیان اینکه ورزشکارانی از ۲۰ استان کشور در این دوره از رقابتها حضور داشتند، ادامه داد: استقبال ورزشکاران از این رویداد نشاندهنده ظرفیت مناسب رشته فریزبی برای توسعه در نقاط مختلف کشور است.
سرپرست انجمن فریزبی ایران برگزاری نخستین المپیاد فریزبی کشور در زنجان را گامی در مسیر توسعه و گسترش این رشته ورزشی دانست و تصریح کرد: با حمایت فدراسیون ورزشهای همگانی و همراهی مسئولان استانها و شهرهای مختلف میتوان زمینه توسعه هرچه بیشتر فریزبی را در سراسر کشور فراهم کرد.
زبرجد همچنین از همکاری مسئولان استان زنجان در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: میزبانی مناسب و همراهی مسئولان و مردم زنجان نقش مهمی در برگزاری این المپیاد داشت.
نخستین المپیاد فریزبی کشور در هفت سبک و با مشارکت ورزشکاران استانهای مختلف برگزار شد و با برگزاری مراسم اختتامیه، پرونده نخستین دوره این رویداد ملی در زنجان بسته شد.
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