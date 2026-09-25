به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه با صدور پیامی از حضور حماسی و مسئولانه مردم استان در اجتماع بزرگ ۱۰۰ هزار نفری جان‌فدایان تقدیر کرد.

استاندار خوزستان در این پیام اظهار کرد: این حضور باشکوه بار دیگر نشان داد که خوزستان به عنوان پایتخت دفاع مقدس، همچنان بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ایران عزیز استوار است و در مقاطع حساس، وحدت و وفاداری خود را به میهن به نمایش می‌گذارد.

موالی‌زاده با قدردانی از اقشار مختلف مردم از جمله روحانیت معزز، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، عشایر غیور و اقوام اصیل خوزستانی افزود: مردم این سرزمین همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز حضور فعال داشته‌اند و این تجمع نیز تجلی بارزی از غیرت و ایستادگی بود.

وی در بخش دیگری از این پیام از تلاش‌های نیروهای نظامی و امنیتی تشکر کرد و ادامه داد: از فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان، فرمانده قرارگاه کربلا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب ارتش، فرمانده انتظامی استان و مجموعه سربازان گمنام امام زمان(عج) برای برگزاری شایسته این اجتماع و تأمین امنیت مردم قدردانی می‌کنم.

استاندار خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای والامقام ابراز امیدواری کرد: با اتکال به خداوند متعال و در سایه وحدت و انسجام ملی، مسیر سربلندی ایران اسلامی و اعتلای خوزستان عزیز با استواری بیشتری ادامه یابد.