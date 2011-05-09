به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رئیس جمهور، محمود احمدی‌نژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه در چهارمین اجلاس بین‌المللی کشورهای کمتر توسعه‌ یافته در استانبول با اشاره به جمله‌ای از امام علی (ع) مبنی بر اینکه «هیچ ثروت انباشته‌ای نیست، مگر آنکه در کنار آن حقی از عده‌ای تضییع شده باشد»، پیشنهاداتی را برای اصلاح و بهبود نظام یک‌سویه و ناعادلانه حاکم بر جهان ارایه کرد.

رییس جمهور در تشریح پیشنهادهای خود با بیان اینکه مدیریت حاکم بر جهان باید به نفع ملت‌ها و به نفع عدالت اصلاح شود، اظهار داشت: رابطه یکسویه اقتصادی و سیاسی چند دولت با دیگر دولتها و ملتها باید به نفع عدالت تغییر کند و هر نوع دخالت سیاسی و نظامی سلطه‌گران باید ممنوع شود.

احمدی نژاد تشکیل یک سازمان مقتدر متشکل از کشورهای مستقل و غیروابسته به بلوک سرمایه داری را پیشنهاد داد تا سازوکاری ایجاد کند که با نظارت دقیق بر بانکهای مرکزی و خزانه‌داریهای دولتهای توسعه طلب از خلق و انتشار دارائیهای کاغذی بطور جدی ممانعت کرده و دارائیهای خلق شده را تعدیل نماید.

رئیس جمهور ادامه داد: باید با کمک سازمان ملل و دولتها و ملتهای مستقل نقشه و مشخصات ثروت‌ها و استعدادهای طبیعی و انسانی کشورهای کمتر توسعه یافته با مشارکت خود آنان تهیه و در اختیار مدیران آنها قرار داده شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه کشورهای موسوم به کمتر توسعه یافته معلول و ناتوان نیستند که مانند بی‌خانمانها با آنها رفتار شود بلکه توانمندند لکن سیاستهای استعماری و تحمیلی فرصت رشد و توسعه را از آنها گرفته است، به عنوان چهارمین پیشنهاد خود به اجلاس کشورهای کمتر توسعه یافته تصریح کرد: توسط هیئتی مستقل خسارتهای دوران استعمار و برده‌داری محاسبه و از عاملین آن اخذ و حق ملتها و دولتهای خسارت دیده به آنان مسترد شود.

رئیس جمهور خواستار آن شد تا حداقل 10 درصد بودجه نظامی 40 کشور جهان که بیش از 1200 میلیارد دلار و بیش از نیمی از آن متعلق به دولت امریکاست به کشورهای کمتر توسعه یافته اختصاص یابد و بیان داشت: اگر این اتفاق رخ دهد آنگاه هم جنگ و دخالت‌های نظامی استعماری کمتر می‌شود و هم سرعت توسعه این کشورها دهها برابر می‌گردد.

احمدی نژاد در تشریح پیشنهاد ششم خود گفت: همه دولتها و ملتها توجه داشته باشند که ایستادگی بر حق و عدالت، عشق و خدمت به مردم، تکیه برتوانمندی‌های فرهنگی و انسانی داخلی و استفاده از روش‌های بومی برای توسعه و تجربیات موفق ملتهای مستقل، تنها و بهترین راه پیشرفت واقعی و پایدار و تحقق آزادی و کرامت انسانی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه امروز بسیاری از مردم جهان با مشکلات بزرگی نظیر فقر، بی‌سوادی، بیماری و ناامنی دست به گریبانند، گفت: طی چهار دهه به ابتکار سازمان ملل متحد تلاش‌هایی برای رفع این مشکلات سازماندهی شده است و برخی از دلسوزان اقداماتی انجام دادند و صاحبنظران در باب انجام این ماموریت انسانی نظریات متعددی ارائه کردند اما همه می‌دانیم که علیرغم این تلاش‌های گوناگون امروز دامنه فقر و عقب ماندگی و فاصله بین فقیر و غنی گسترش یافته و کشورها و جمعیت‌های بیشتری از آن متاثر شده‌اند.

احمدی نژاد با طرح این پرسش که علت اصلی مشکلات رو به گسترش و مانع اصلی رفع آنها چیست؟ افزود: برخی معتقدند که مشکلات کشورهای فقیر ناشی از مشکلات فرهنگی و ساختارهای معیوب مدیریتی آنهاست. بر این اساس تلاش می‌کنند راه‌حل‌ها را در درون این کشورها جستجو کنند و به همین دلیل دائماً توصیه‌های مدیریتی و تشکیلاتی ارائه می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه البته برخی در ازاء ارائه همین توصیه‌ها و یا اعطای برخی کمک‌های مادی امتیازات سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای نیز دریافت می‌کنند، اظهار داشت: پس از چهار دهه معلوم شده است که این راهبرد نه تنها راهبرد مناسبی نبوده است بلکه در بسیاری موارد بر دامنه و پیچیدگی مشکلات افزوده است. گر چه ممکن است نقائص و ضعف‌هایی در ساختار مدیریت این کشورها وجود داشته باشد لیکن باید توجه داشت که اولاً این ضعف نسبتاً عمومی است و هنوز هیچ دولتی به ساختار مناسب و پایدار دست نیافته است و ثانیاً اینکه این ساختار میراث کدام دوره و اصولاً برگرفته از کدام الگوها و توصیه‌ها بوده است. ثالثاً اینکه نباید از تاثیر گسترده تحولات تاریخی و مدیریت عمومی حاکم بر جهان غافل شد.

احمدی نژاد با یادآوری اینکه حدود چهارصد سال اکثر کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و آسیایی تحت تاثیر گسترده برده‌داران و یا استعمارگران قرار داشتند و روزهای سیاهی را تجربه کردند، بیان داشت: مردان و زنان و جوانان ربوده می‌شدند و فرهنگ و استقلال آنان سرکوب و منابع مادی و انسانی آنها چپاول می‌گردید. دهها سال نیز به نبردهای آزادیبخش و استقلال طلبی از سلطه‌ استعمارگران اختصاص یافت.

رئیس جمهور اضافه کرد: در این مدت طولانی نه تنها گسترده‌ترین غارت ثروت مادی آنان شکل گرفت بلکه فرصت سازندگی و پیشرفت و تعالی از آنان سلب شد و امروز نیز گسترده‌ترین مداخلات سیاسی و نظامی و تحریکات قومی و قبیله‌ای توسط همان استعمارگران و برده‌داران سابق با سازماندهی پیچیده تر و در سطح گسترده تری انجام می‌شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه ظاهراً باید عده‌ای از کشورها عقب نگهداشته شوند تا همچنان فرصت چپاول معادن و منابع آنان برای استعمارگران و برده‌داران سابق و طرفداران حقوق بشر امروز وجود داشته باشد، تصریح کرد: نگاهی به ارقام دارائیهای کاغذی خلق شده توسط برخی دولتها و بدهیهای خارجی آنها ابعاد فاجعه را بیشتر معلوم می‌کند. فقط دارائی‌های کاغذی خلق شده توسط دولت امریکا که به اقتصاد جهانی تزریق شده است به بیش از سی‌ودو هزار میلیار دلار رسیده و کسری بودجه امسال این دولت بیش از 1600 میلیارد دلار پیش بینی می‌شود.

رئیس جمهور میزان بدهی خارجی دولت آمریکا را بیش از 14 هزار و 600 میلیارد دلار ذکر کرد و با بیان اینکه کل تولید ناخالص سالانه امریکا حدود 14 هزار میلیارد دلار است و این دو شاخص در تمام کشورهای دارای سابقه برده‌داری و استعمارگری که امروز توسعه یافته نامیده می‌شوند نشاندهنده وضعیت نسبتاً مشابه است، گفت: آیا همین دو شاخص نشاندهنده استمرار چپاول ثروت ملت‌ها و علت اصلی افزایش دامنه فقر و عقب ماندگی نیست. این ارقام از جیب چه کسانی درآمده و به جیب چه کسانی سرازیر شده است و این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

احمدی نژاد ادامه داد: متاسفانه اغلب سازمانهای اقتصادی بین‌المللی یا توجیه‌گر وضع موجودند و یا در مسیر تحقق خواست چند دولت خاص عمل می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه سنگین‌ترین وام‌های میلیارد دلاری با سهل‌ترین شرایط در اختیار بلوک سرمایه‌داری قرار می‌گیرد ولی کشورهای ضعیف برای وام‌های چند میلیونی سالها در نوبتند و باید شرایط تحمیلی اقتصادی و حتی سیاسی را بپذیزند، اظهار داشت: آیا غیر از این است که فقر و عقب ماندگی موجود ناشی از مدیریت نامتعادل و یکسویه حاکم برجهان و حاصل چپاول گسترده و تاریخی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه لازم نیست به اقدامات دیگر نظیر بهانه‌سازی برای تهاجم و اشغال سرزمین‌های دیگران اشاره شود به طرح این سئوال پرداخت که این وضع تا چه زمان ادامه دارد و آیا چشم انداز امید بخشی در برابر ماست.

رئیس جمهور همچنین با طرح این سوال که چرا و تا چه زمان باید به ملتها و دولتهای در واقع ثروتمندی که بدلیل مدیریت حاکم بر روابط بین‌الملل دچار فقر و عقب ماندگی هستند به چشم دست دوم و موجود قابل ترحم نگریست، تصریح کرد: همه می‌دانیم که خداوند در تمام زمین و در همه کشورها از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته استعداد طبیعی و انسانی لازم برای برخورداری از یک زندگی مرفه و متعالی را قرار داده است.

دکتر احمدی نژاد اعلام کرد: با افتخار می‌‌گویم که ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحمل فشارهای ناجوانمردانه و سنگین مستکبران، آمادگی کامل دارند در انجام تمام این موارد، همراه ملتها و دولتهای عدالتخواه در کنار سازمانی مستقل از دولتهای استعماری، همکار و پیشگام باشند. خوشبختانه دوره سیاه استعمار کهنه و نو و فرانو رو به پایان است و سوخت تاریخی چپاولگران علیرغم نمایش قدرت و تازگی رو به پایان است و آنان در بن بست کامل قرار دارند.

رئیس جمهور با نوید اینکه دوره انسانی مهروزی و کرامت و بازگشت به توحید و عدالت آغاز شده است، گفت: باید خودمان را باور کنیم و باور کنیم که حاکمیت عدالت دست یافتنی است و در نهایت به دست انسان کامل انجام شدنی و نزدیک است و باید باور کنیم که می‌توانیم.