پایانه گیاهان دارویی در منطقه ویژه سلفچگان/ کشت گیاهان دارویی در فضای سبز قم!

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر سه شنبه در اولین جلسه ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی قم، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می تواند پایانه گیاهان دارویی باشد، چراکه این منطقه دارای ظرفیتهای بالایی در این زمینه است که می تواند در راستای اشتغالزایی نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان قم یکی از سالم ترین و فعالترین بخش ها در کشور است اضافه کرد: کشت و توسعه گیاهان دارویی در استان می تواند در ارتقاء و توسعه علم کشت گیاهان دارویی و همچنین ایجاد اقتصادی سالم در استان کمک کند.



دهناد افزود: با توجه به اینکه مطالعات آمایشی طرح کشت و توسعه گیاهان دارویی در استان در حال انجام است، باید برنامه ریزی پنج ساله و همچنین تقسیم کاری در این زمینه صورت گیرد.



تغییر الگوی کشت اولویت‌ برنامه جهاد کشاورزی قم است



معاون برنامه ریزی استاندار قم تغییر الگوی کشت را از برنامه های مصوب و اولویت دار جهاد کشاورزی قم در سال جاری عنوان کرد و افزود: بحث گیاهان دارویی مدتی است که در قم نسبت به گذشته پر رنگ تر شده است که محدودیت آب و خاک و صرفه اقتصادی از جمله دلایل متعدد آن است.



وی اظهار داشت: در سال جاری به سمت تغییر الگوی کشت خواهیم رفت و در این زمینه توسعه گیاهان دارویی و الزامات تحقق آن باید فراهم شود.



دهناد گفت: باید مشوق های قوی ایجاد کنیم تا در بخش توسعه و کشت گیاهان دارویی سرمایه گذاری، صادرات و واردات صورت گیرد که این امر نیازمند بازاریابی و مسائل دیگر در تغییر الگوی کشت گیاهان دارویی است.



کشت گیاهان دارویی در فضای سبز داخل شهر قم!



معاون برنامه ریزی استاندار قم اضافه کرد: کشت گیاهان دارویی در فضای سبز داخل شهر امکانپذیر است و این امر در گسترش کشت و توسعه گیاهان دارویی و همچنین چرخه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.



وی اظهار داشت: کشت و توسعه گیاهان دارویی نیازمند رعایت چند اصول از جمله تضمین خرید گیاهان دارویی و همچنین عرضه محصولات گیاهان دارویی در بازار بورس است.



دهناد ادامه داد: محصولات گیاهان دارویی باید در بازار بورس عرضه شوند که این امر جهانی است و باید سند استانی تعیین شود تا بتوان برنامه ریزی مدونی در این زمینه انجام داد.



معاون برنامه ریزی استاندار قم اظهار داشت: باید از مراکز گیاه درمانی نظارت بیشتری صورت گیرد، به دلیل اینکه افراد غیرحرفه ای و بی سواد زیادی به این بخش ورود پیدا کرده اند.