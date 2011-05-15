به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر علمی همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی، قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: سی و یکمین نشست تخصصی همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی با محوریت دو موضوع "حفظ کرامت و عزت مستمری بگیران و بازنشستگان در نظام اداری" و "نهادینه سازی فرهنگ سازمانی" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می گردد.



حجت الاسلام علی آقا پیروز برگزاری این نشست ها را مقدمات برگزاری بهتر همایش سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی دانست و افزود: با رایزنی های صورت گرفته با دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی و اداری مقرر شد این همایش در سطح ملی برگزار شود.



وی در ادامه تصریح کرد: 26 بند ابلاغی رهبر معظم انقلاب با عناوینی چون"تبیین سیاست های کلی نظام اداری"،"تبیین مبانی سیاست ها"،"ارائه راهکارها و مدل های عملیاتی"،" موانع اجرایی سیاست ها" و "شاخص های ارزیابی سیاست ها" محورهای این همایش را تشکیل می دهند.



خروجی همایش در اختیار روسای قوای سه گانه قرار می گیرد



آقا پیروز اضافه کرد: این همایش با هدف مساعدت دستگاه های مجری سیاست ها صورت می گیرد و قرار است خروجی همایش در اختیار روسای قوای سه گانه قرار گیرد تا در راستای اجرای این سیاست ها از این خروجی ها استفاده کنند.

تا کنون،150 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است



وی با بیان این که عمده خروجی همایش، مقالاتی است که در روز همایش ارائه می شود، تصریح کرد: تا کنون 150 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و با توجه به مقالات سفارش و تعهد مراکز دخیل در برگزاری این همایش، در خصوص ارائه مقالات پیش بینی می شود 250 مقاله به دبیرخانه ارسال شود.



مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: دانشگاه های مختلف کشور، دانشگاه عالی دفاع ملی، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری و بسیاری دیگر از نهادهای کشور در برگزاری این همایش مشارکت دارند.



وی در خصوص سخنرانان نشست تخصصی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی گفت: این نشست با سخنرانی آقایان اکبرنیا و دکتر راز نهان و نقادی آقایان احد تجری و حجت الاسلام عابدی برگزار می گردد.



بر پایه این گزارش، سی و یکمین نشست تخصصی این همایش ملی، روز سه شنبه 27اردیبهشت ماه جاری از ساعت 15 و 30دقیقه الی و 18 و 30 دقیقه با حضور جمعی از نخبگان حوزه مدیریت اسلامی،دانش پژوهان، دانشجویان و طلاب در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می شود.

.

