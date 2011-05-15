570 واحد مسکن مهر در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محسن غفاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این واحدها در قالب طرح مسکن مهر وخودمالکی ساخته و افتتاح شده است.

وی تصریح کرد: طرح مسکن مهر 32 واحدی کارکنان دولت آمل درحال تکمیل است و این طرح در خردادماه افتتاح خواهد شد.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی آمل با بیان اینکه بزرگترین طرح مسکن مهر این شهرستان با 541 واحد در مسیر کمربندی شمالی این شهرستان در حال ساخت است، اضافه کرد: مراحل پایانی این پروژه درحال انجام است وبه طور حتم تا پایان امسال افتتاح و تحویل متقاضیان خواهد شد.

غفاری از آغاز عملیات اجرایی 160 واحدی جدید مسکن مهردر روستای "کلاکسر" آمل همزمان با سوم خرداد ماه آزاد سازی خرمشهردر این شهرستان خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه حدود دو هزار واحد طرح مسکن مهر در شهرستان اکنون در مراحل تغییر کاربری، اخذ پروانه و انعقاد قرارداد است، ابرازامیدواری کرد: این تعداد واحدها در نیمه نخست امسال اجرایی خواهد شد.