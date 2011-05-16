دو کارخانه بزرگ نمکزدایی نفت‌ در خوزستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کارخانه نمکزدایی آب تیمور با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز در موقعیت واحد نمکزدایی شماره 3 اهواز در حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و کارخانه نمکزدایی کرنج و پارسی به‌ظرفیت 110 هزار بشکه در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد.

هزینه صرف شده برای احداث این دو کارخانه که قرار است پنجم خرداد همزمان با سالروز فوران نخستین چاه نفتی ایران و خاورمیانه در مسجدسلیمان به‌طور رسمی افتتاح شود، بیش 431 میلیارد ریال است.

این واحدها با هدف ظرفیت سازی فرآورش نفت نمکی، بالابردن کیفیت نفت تولیدی، صیانت از ذخایر نفتی با جلوگیری از حفر چاه های جدید و جلوگیری از کاهش خوراک پالایشگاه ها احداث شده است.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به منظور ایجاد یک میلیون و 100 هزار بشکه ظرفیت در زمینه فرآورش نفت نمکی اجرای چهار طرح جامع را در گستره عملیاتی این شرکت در قالب 15 پروژه دسته بندی کرده است.



اجرای این پروژه ها در حالی دنبال می شود که همزمان پروژه های اصلاحی و بهینه سازی در شماری از واحدهای نمکزدایی موجود که عمر برخی از آنها به بیش از 40 سال می رسد، در دست اجراست.



در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که میانگین نفت تولیدی آن بیش از سه میلیون بشکه در روز است، 15 واحد نمک‌زدایی فعالیت دارد.



روز پنجم خرداد ماه سال 1287 در مسجدسلیمان برای اولین طلای سیاه از دل زمین بیرون زد و اینگونه بود که این در این روز برای اولین بار نفت در خاورمیانه کشف شد.