تحقق برنامه های فرهنگی دانشگاه ها منوط به اختصاص اعتبار کافی است

شهریار عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، از آغاز مسابقات هفته خوابگاه ها در این مرکز آموزشی از امروز تا پایان هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: این رقابت ها با هدف دوستی و رفاقت و اعتلای روحی دانشجویان هرساله در بین خوابگاه های این قشر برگزار می شود.

وی برخی از مراکز آموزشی و اداره کل تربیت بدنی استان را از حامیان تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه عنوان کرد و گفت: هیئت های استان بیشترین نقش را در این حوزه ایفا کرده اند.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه این دوره از مسابقات هفته خوابگاه ها از روز گذشته آغاز شده و تا پنجشنبه هفته جاری ادامه دارد، افزود: در این دوره از مسابقات، دختران در رشته های مچ اندازی،پرتاب پنالتی، بسکتبال، دارت و کوهپیمایی و پسران نیز در رشته های شوت فوتسال،پرتاب پنالتی، بسکتبال، دارت و کوهپیمایی به رقابت می پردازند .

عباسیان برگزاری چهاردهمین جشنواره ورزش های همگانی بین دانشجویان پسر، دختر و کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه طی هفته جاری را از دیگر فعالیت های ورزشی این مرکز آموزشی عنوان کرد و افزود: در این دوره از مسابقات پسران در رشته های دو همگانی، ایستگاه تندرستی،طناب کشی و پرش با گونی و دختران نیز در رشته های دو همگانی، ایستگاه تندرستی، پرتاب حلقه و دوچرخه سواری با مانع به رقابت می پردازند.

وی افزود: همچنین کارکنان مرد نیز در رشته های پرتاب حلقه، شنا ودارت و کارکنان زن دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در رشته های تیر اندازی، پرتاب حلقه و دارت در این دوره از مسابقات حضور خواهند بافت.

رئیس هیئت ورزشی دانشگاهی استان کرمانشاه در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره نیز اظهار داشت: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با هدف شناسایی تیم های برتردر بین دانشجویان دختر وپسر، کارکنان و اعضای هیئت علمی جهت حضور در مسابقات منطقه ای و المپیاد و پر کردن اوقات فراغت این قشر هرساله در فصول بهار و پاییز جشنواره های ورزش های همگانی را در دانشگاه های تربیت بدنی کشور برگزار می کند.

دانش آموزان در مقطع ابتدایی باید به سمت رشته های ورزشی مورد علاقه هدایت شوند

عباسیان با اشاره به اعتبار اختصاص یافته به این دو دوره مسابقات تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: برای برگزاری این دو دوره رقابت دانشجویی مبلغ دو میلیون و 600 هزار تومان از محل معاونت دانشجویی این مرکز تامین شده است.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه های فرهنگی در مراکز آموزشی منوط به اعتبار کافی و برنامه سالانه تحصیلی است، تصریح کرد: امورات فرهنگی نیز بعد دیگر این مسابقات است، برنامه های گردشگری، تفریحی و اجرای مسابقات قرآن و حدیث از جمله اموراتی است که با اختصاص اعتبار کافی و برنامه ریزی سالانه و منسجم اهداف فرهنگی را تحقق می بخشد.

رئیس هیئت ورزشی دانشگاهی استان کرمانشاه در ادامه هدایت و آموزش دانش آموزان در مقطع ابتدایی به سمت رشته های مورد علاقه و مستعد را باعث انتخاب رشته صحیح ورزشی در دانشگاه در نتیجه گزینش این قشر به عنوان نخبگان کشوری مطرح کرد.