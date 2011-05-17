به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر مصطفی سعیدی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از 203 دستگاه قطار شامل 29 رام، رامهای 64 تا 70 تحویل متروی تهران شد.

وی با بیان اینکه این قرارداد از سال 87 شروع شده است، اضافه کرد: ارزش قرارداد 14 میلیون و 616 هزار یورو است که هر رام 504 هزار یورو است.

سعیدی ظرفیت هر قطار هفت واگنه را 300 نفر عنوان کرد و گفت: این ظرفیت در صورت ایستاده بودن مسافرین شهری به یک هزار و 600 نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه رام یازدهم مترو نیز آماده است اظهارداشت: هر 14 واگن شامل یک پروسه 45 روزه است.

ظرفیت اسمی کارخانه واگن پارس در هر سال در تولید انواع واگن باری یک هزار و 500 دستگاه، واگنهای مسافری وترن ست 250 دستگاه و لوکوموتیو 40 دستگاه است.